Hokori será el tercer representante peruano en formar parte de The International 2022, el mundial de Dota 2. El equipo venció a Infamous Gaming en la gran final de las clasificatorias sudamericanas del campeonato más importante del videojuego en el mundo y ya forma parte de la fase de grupos.

La escuadra conformada por los peruanos Edward “Lumiére” Guillen, Pablo “Vitaly” Angulo y Anthony “G4rdick” López además de los brasileños João “4nalog” Giannini y Thiago “Thiolicor” Cordeiro se impuso ante el equipo de Infamous Gaming, también con jugadores peruanos y uno boliviano. De este modo, Hokori ha clasificado a The International 2022.

Hokori es el nuevo representante peruano en The International 2022

El nuevo clasificado al mundial de Dota 2 se decidió en una serie al mejor de 5 (Bo5) entre Hokori e Infamous Gaming. Durante la primera partida, la escuadra del dragón rojo pudo dominar a su rival pese al gran momento que estaba pasando durante todas las clasificatorias con picks sólidos como Enigma, Ember Spirit y Terrorblade.

En el segundo partido, la situación estuvo más reñida pero Hokori pudo imponerse con una alineación conformada por Huskar, Sven, Tusk, Omniknight y Weaver. Finalmente, en un juego de infarto de 52 minutos y con varias idas y venidas, Hokori pudo asegurar su paso a The International 2022 con una poderosa Phantom Assassin en las manos de “Lumiere”.

Perú en The International 2022

De este modo, en total son 13 los jugadores peruanos los que representarán a nuestro país en el mayor evento de Dota 2 en el mundo. Cuatro de ellos forman parte de Beastcoast, otros cinco conforman la alineación de Thunder Awaken, uno es miembro clave de la escuadra de TSM.FTX y, con la clasificación directa de Hokori, tres más se añaden a la lista.

Si bien Infamous Gaming y Tempest no pudieron acceder al cupo directo a The International 2022, todavía tienen una oportunidad más de pelear por un lugar en el mundial de Dota 2 mediante la Last Chance Qualifier. En esta serie de juegos, los segundos y tercer puestos de las seis regiones más competitivas en la escena de este videojuego lucharán por un pase más al evento.

