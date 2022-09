Tempest no pudo reconectarse a su encuentro contra Hokori y perdió automáticamente por walkover. | Fuente: Tempest Team/Hokori/Facebook

Tempest ha sido eliminado de las clasificatorias sudamericanas de The International, el mundial de Dota 2, al no poder reconectarse a la partida que libraba contra Hokori. Ambos equipos peruanos se encontraban en medio de una partida para decidir al rival de Infamous Gaming en la gran final de la competencia que decidirá al representante de nuestra región, pero no pudo regresar debido a problemas de conexión.

La escuadra conformada por los jugadores peruanos Alonso “Mnz” León, Isaac “DrakenN” Zavaleta y Romel “Mjz” Quinteros además de los ecuatorianos Sebastian “Sebas” Taipicaña y Alexis “slad1n-” Cepeda, tuvo que abandonar la partida por fallos de su conexión a Internet y, si bien intentó trasladarse a un nuevo lugar para seguir jugando, los 30 minutos reglamentarios ya habían pasado, por lo que Hokori fue declarado ganador.

Una victoria agridulce para Hokori

Durante la primera partida entre ambas escuadras peruanas, los cinco jugadores de Tempest se desconectaron debido a problemas de conexión a Internet de su gaming house, lugar en el que se encontraban reunidos para disputar las partidas de las clasificatorias sudamericanas de The International. El equipo intentó trasladarse rápidamente a un lan center para continuar, pero el tiempo reglamentario ya había pasado.

De este modo, Hokori pasa a la gran final de las clasificatorias sudamericanas en las que se enfrentará a Infamous Gaming para decidir cuál es el equipo que se sumará a The International 2022, el mundial de Dota 2 que este año se disputará en Singapur. La serie al mejor de cinco (Bo5) que decidirá al representante de la región en la máxima competencia del videojuego se libra ahora mismo.

Una oportunidad más para Tempest

Tanto Tempest como Infamous Gaming y Hokori, tres organizaciones de Esports peruanas que cuentan con jugadores nacionales, brasileños y ecuatorianos en sus filas, ya se han ganado el derecho a participar en la Last Chance Qualifier, una serie de partidas que decidirán a los últimos dos clasificados a The International 2022.

Si bien Tempest quedó en tercer lugar de las clasificatorias sudamericanas, la escuadra de todos modos viajará a Singapur para competir en esta última oportunidad de sumarse a la fase de grupos del mundial de Dota 2 junto a Beastcoast y Thunder Awaken, los representantes peruanos que ya están dentro de la competencia por haber clasificado mediante el Dota Pro Circuit (DPC).

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify.