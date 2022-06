La competencia determinará al campeón latino de este videojuego de celulares. | Fuente: Composición

Luego de dos años de pandemia, Perú está listo para volver a las competencias internacionales de esports y lo hará con uno muy particular: Mobile Legends: Bang Bang.

Moonton Games tendrá la difícil tarea de convocar a cientos de peruanos presencialmente en las finales de la Liga LATAM de Mobile Legends, la máxima competencia del videojuego para celulares en la región.

Del 13 al 19 de junio en el Centro de Convenciones Lima, los mejores equipos de Latinoamérica, incluyendo dos escuadras peruanas, lucharán por coronarse como el mejor y llevarse parte de los 50 mil dólares que hay en premios.

Ante esto, conversamos con Ajay Jilka, director de esports de la compañía para la región, quien nos contó que espera del torneo y cómo ve la escena competitiva latina en el MOBA gratuito.

La competencia también podrá ser vista por Twitch, YouTube y Facebook. | Fuente: MLBB

Perú, Mobile Legends y el futuro campeonato mundial

¿Por qué se escoge Perú para realizar el gran torneo regional de Mobile Legends?

La primera razón es porque tenemos un equipo peruano que competió en el campeonato mundial el año pasado. Su participación fue bastante buena. Este equipo, que se llama Malvinas Gaming, es un equipo de Argentina, pero su equipo de peruanos tuvo un nivel de competencia bastante genial.

Eso nos mostró el potencial que tiene los esports en este país, sobre todo porque Perú representó a toda la región de LATAM.

En Perú ustedes van a ser el primer torneo presencial de gran envergadura en el país. ¿Sienten presión por eso?

Absolutamente. Yo creo que el mayor riesgo siempre será la estabilidad de Internet, el ping y el retraso. No quieres que los jugadores sufran de problemas de conexión o lag en la competición. En cualquier evento LAN puede suceder este tipo de problemas, por eso creemos que la experiencia del jugador y del usuario es muy importante.

Vienes de Asia, una escena competitiva muy fuerte, muy apasionada y con muchos jugadores con celulares. En Perú hay, pero muchos de ellos son casuales. ¿Cómo describirías al jugador peruano y al latino?

No podría generalizar esa respuesta porque pienso aún que los esports mobile no son tan populares en el Sudeste Asiático. Por eso, una de las cosas que más me sorprendió de venir y ver el M3 (campeonato mundial de Mobile Legends) fue tener la representación en un gran alto nivel de la región, especialmente Indonesia, Filipinas, Malasia o Camboya.

Ante eso, pienso que la diferencia y la calidad de los esports mobile en América Latina es bastante “abierta”. Así que tienes mercados de deportes electrónicos muy fuertes como Perú, Brasil, México, Argentina, donde la cultura de esports es muy fuerte, pero que la oportunidad real es que pueden ser mejor. Creo que en esta competencia realmente veremos cómo está el nivel en toda la región.

El meta (la forma de jugar a los juegos) en Latinoamérica es muy diferente. Quiero ver el meta peruano. Quiero ver el meta brasileño. Quiero ver el meta boliviano. Quiero ver el meta mexicano.

Ahorita todos los jugadores están aquí, scrimeando (jugando partidas entre ellos), practicando. Va a ser muy emocionante.

Ajay Jilka, director de esports de la Moonton Games. | Fuente: RPP Noticias

En Asia hay bastante proliferación de celulares gamers. En Perú, no son de los más vendidos. ¿Son necesarios estos equipos para juegos como Mobile Legends? ¿Pueden contribuir a que la competencia crezca?

Tenemos una comunidad muy fuerte en Asia. Los jugadores profesionales están ganando premios en efectivo, tienen sus gaming houses, tienen organizaciones que los están apoyando para mejorar. Pero no diría que es una corriente popular como ser un jugador de fútbol o baloncesto.

Para iniciarse como gamer mobile es importante tener un buen internet y teléfono móvil. Es una formula demasiado simple. Si quieres ser un jugador profesional y no tienes el equipo adecuado, será muy difícil, será como jugar en handicap (sin una mano).

Otro punto principal para hacer crecer que la competencia crezca es que crear más oportunidades. Va a ser importante ver el ejemplo de Asia, pero para crear ecosistemas locales. No podemos simplemente copiar y pegar lo que funciona en Indonesia y Filipinas porque no va a funcionar aquí, porque son culturas diferentes.

Para ello, estamos trabajando con empresas de telecomunicaciones como Claro Gaming, Bitel o Movistar porque eso hará que las personas puedan acceder al juego con muy pocos datos y se puedan crear más oportunidades para la competencia, ya sean eventos, comunidades, ligas y torneos.

Al final del año, queremos que los equipos de América Latina y Brasil tengan un mejor desempeño en los campeonatos mundiales. Ese es el fin.

Hace un mes, Mobile Legends fue acusado de plagio por parte de League of Legends: Wild Rift. Independientemente de ello, existe un gran mercado de MOBA en el mundo. ¿Cuál es el diferencial de Mobile Legends para que los jugadores puedan escogerlo?

Lamentablemente, no puedo opinar sobre la competencia, nos enfocamos en nosotros mismos, pero la principal diferencia entre nuestro juego y otros es que tenemos diferentes héroes, tenemos diferentes metas, tenemos diferentes universos donde competimos.

Pero, sobre todo, es un juego muy accesible. Puedes tener un smartphone de gama alta, puedes tener un smartphone de gama baja, pero no necesitas un teléfono inteligente muy caro para jugar Mobile Legends. Así que creo que somos asequibles y somos accesibles.

Obviamente, hay competencia, pero creo que es saludable para el ecosistema porque construye la cultura móvil, y América Latina en este momento aún no tiene una cultura móvil como tal.

¿Cuáles son los planes por parte de Mobile Legends a futuro para la región?

Lo que queremos dejar es un legado, centrarse en ello. ¿La comunidad lo recordará? ¿La gente podrá verlo? ¿Pudieron disfrutar el show? ¿Recuerdan los equipos que jugaron? ¿Los jugadores? Ese es uno de los objetivos clave.

El segundo punto es que tenemos algunos anuncios emocionantes para Perú. Queremos expandir la liga en el país en la segunda mitad del año, lo cual es bastante emocionante. El público peruano y latino deben esperar más noticias emocionantes en el futuro.

De aquí para adelante, queremos apoyar a los equipos latinos rumbo al M4 (el mundial de Mobile Legends para este año). Es como una Copa Mundial de la FIFA y creo que Perú podrá ir al mundial de fútbol y al M4. Este año esperamos que, por lo menos, vayan dos equipos de Latinoamérica al campeonato mundial.

La próxima temporada tendremos a Brasil que tiene la propiedad intelectual de esports para continuar lo hecho con la audiencia portuguesa. Luego tendremos otro anuncio de lo que haremos en Perú.

Una invitación para todos los jugadores que quieran asistir a la competencia de Mobile Legends en Perú

Hola, comunidad gamer de Perú. Están invitados a asistir a ver la liga LATAM de Mobile Legends: Bang Bang. El ingreso es gratis y podrán venir del 15 al 19 de junio.

La copa que se llevará el campeón. | Fuente: RPP Noticias

El evento se desarrollará con todos los protocolos de bioseguridad requeridos por el gobierno; además, de la implementación de medidas de distanciamiento seguro por el bienestar de los espectadores, equipos y público.



