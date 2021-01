El jugador perdió 11-0 ante su rival. | Fuente: YouTube

Un jugador profesional de FIFA se retiró de las competencias profesionales del videojuego tras ser sancionado por insultar a la madre de un joven jugador de 14 años.

El pasado diciembre, Harry Hesketh, de 25 años, perdió una partida ante Ander Jergang, un joven de 14 años que es considerado como uno de los mejores en el mundo.

En dicha ocasión, Hesketh iba perdiendo 3 a 0 en el primer tiempo del encuentro competitivo y perdió los papeles, dejando el mando ante la molestia y frustración. Cayó derrotado por 11 a 0 en un partido transmitido a miles de personas por Twitch.

En aquel momento, el jugador británico insultó al menor e hizo una desagradable referencia hacia su madre. “Sus dedos pueden ser rápidos, pero los míos son más largos”, dijo antes de mencionarla.



Ante esto, Electronic Arts, empresa desarrolladora del juego y las competencias, excluyó al jugador del clasificatorio regional europeo de febrero.

EA SPORTS FIFA 21 Global Series Penalty Announcement | January 22, 2021.https://t.co/shSZl44Dol — EA FIFA esports (@EAFIFAesports) January 23, 2021

El jugador fue separado de su equipo Fnatic. Hesketh pidió disculpas por el suceso.

“Hice un comentario desagradable, cierto. Sé que una base del Reino Unido va a ser como, bueno, es una broma de mamá, que no ha hecho una broma de mamá, y trata de defenderme. No me defiendas. Al final del día tiene 14 años. comentario de mal gusto. Por eso me disculpo directamente con Anders y su madre”, mencionó.

"Estoy anunciando mi retiro de los eventos competitivos de EA, con efecto inmediato", finalizó.

