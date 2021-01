El jugador ha competido en 87 torneos profesionales, sumando más de 300 mil dólares en premios. | Fuente: MLG

Un jugador profesional de Call of Duty ha tenido que retirarse del mundo competitivo tras una lesión en el pulgar que lo imposibilita de jugar.

A través de sus redes sociales, Thomas “ZooMaa” Paparatto anunció que está dando "un paso atrás" en los esports.

“Esto es lo más difícil que he tenido que escribir, voy a dejar el cargo y ya no competiré en el competitivo de Call of Duty en el futuro previsible”, dijo en una publicación de blog.

“Me rompe el corazón alejarme de un juego en el que puse mi corazón y mi alma todos los días durante ocho años”, agregó.

ZooMaa ha ganado hasta el momento unos 387 mil dólares tras 87 torneos, según cuenta Esports Earnings. Formaba parte del equipo New York Subliners. Su cifra máxima conseguida durante una competencia fue en 2018 cuando consiguió 53 mil dólares de premios en un torneo de COD: World War II.

El jugador estadounidense luchó contra esta lesión en el pulgar y la muñeca hace unos años mientras jugaba para FaZe Clan. Tuvo que someterse a una cirugía como resultado.

“Pasar por ese proceso de recuperar la salud fue una de las cosas más difíciles que tuve que hacer tanto física como mentalmente, lo que me provocó mucho estrés y ansiedad”, dijo. “Desafortunadamente, la lesión ha vuelto, lo que me dificulta mucho competir al más alto nivel contra algunos de los mejores jugadores del mundo”.

El jugador espera poner en práctica todo su conocimiento durante la escena y pasar a formar parte del marketing y la directiva de su equipo.

