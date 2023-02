Los jugadores están compitiendo por sus respectivos equipos en el Lima Major 2023. | Fuente: RPP Noticias

Perú vive una fiesta de Dota 2 gracias al Lima Major 2023, el evento que se está realizando en nuestro país desde el 22 de febrero y que seguirá hasta sus grandes finales el próximo 5 de marzo.

Y en medio de la algarabía por la inauguración presencial del torneo este 28 de febrero (la primera fase se jugaba de manera online desde el hotel donde los jugadores se encuentran hospedados), RPP Noticias pudo conversar con alguno de ellos en su estadía en nuestra capital.

‘Skiter’ (Tundra Esports)

El actual campeón del mundo con Tundra Esports, Oliver "skiter" Lepko, clasificó a las Lower Brackets del campeonato y, en una de sus salidas del hotel, conversó brevemente con nosotros en su regreso a nuestro país (jugó previamente en Infamous Gaming).

“Es bueno estar de vuelta. Ya sabes, creo que la gente es muy amable aquí. La comida es buena, así que es agradable ser bienvenido en la región”, mencionó.

El jugador también señaló que no la pasaron tan bien en la Fase de Grupos. “Creo que el mayor reto al que nos hemos enfrentado hasta ahora ha sido contra LGD. Nos ‘stompearon’ en ambos partidos”.

Asimismo, habló sobre los equipos peruanos en competencia: “Creo que, de alguna manera se puede ver cómo han mejorado mucho en el último par de años. Tuvieron una gran actuación en The International y, ya sabes, acabamos de perder ante EG así que obviamente son muy fuertes. No puedo decir nada acerca de Beastcoast porque realmente no hemos jugado contra ellos así que no sé lo buenos que son, pero EG parece bastante bueno hasta ahora”.

Por último, dejó un mensaje para todos los fans peruanos: “Sólo quiero dar las gracias por el apoyo. Les agradezco mucho que me hayan venido a animar a mí y a mi equipo, y espero que sepan que les vamos a dar unos buenos partidos. Y espero que sigan el torneo”.

Skiter es el actual campeón mundial del videojuego. | Fuente: RPP Noticias

‘iNSaNiA’ (Team Liquid)

El sueco Aydin "iNSaNiA" Sarkohi de Team Liquid también tuvo unas palabras para nosotros luego de haber dominado tranquilamente el Grupo B de la competencia.

“Todo es genial. Todos los aficionados se reúnen fuera de los hoteles aquí y puedes sentir la pasión. Es genial. Es agradable estar aquí”, aseguró.

El jugador también señaló que “es muy fan de Evil Geniuses y Beastcoast”, los equipos peruanos en competencia. Y dejó un pedido para todos sus seguidores: “Estoy deseando conocerlos en la arena. Es muy emocionante estar aquí”.

iNSaNia mandando saludos a los fans peruanos. | Fuente: RPP Noticias

‘tOfu’ (Gaimin Gladiators)

El alemán Erik "tOfu" Engel fue uno de los pocos jugadores de Gaimin Gladiators que se dejó ver afuera del recinto donde se hospedan en Lima.

En medio de su sesión de fotos con los fans, también pudimos robarles unas cuantas palabras.

“Me gustaría poder decir algo en español ahora mismo, pero en general, es genial ver que la gente es tan apasionada por Dota aquí y también por los jugadores peruanos y los equipos con los que jugamos. Juegan muy bien. Es como que jugaron diferente, como, más agresivo, más fuego en ellos. Se siente como más creativo. Es genial estar aquí”, refirió.

Su equipo quedó primero del Grupo A con 11 puntos y 5 mapas perdidos.

tOfu fue uno de los más solicitados por los fanáticos. | Fuente: RPP Noticias

‘Miposhka’ y ‘Yuragi’

Team Spirit fue uno de los equipos que más se acercó a los fans que los esperaron al término de cada una de sus partidas.

El ruso Yaroslav "Miposhka" Naidenov, en declaraciones a RPP Noticias, señaló que era muy fanático de la comida peruana y dejó un mensaje para todos los fans que esperan verlo en el Arena 1 de San Miguel.

“Hemos conocido a muchos fans aquí. Nos hemos hecho muchas fotos con ellos y les gustamos mucho, así que doy las gracias. Gracias por su apoyo. Eso es todo”.

Casi de forma similar fue la recepción de Artem "Yuragi" Golubiev. El ucraniano forma parte de OG, pero llegó a Perú como miembro de HellRaisers.

“Es divertido. El clima es agradable, la comida es muy buena. Estamos contentos de estar aquí”, mencionó. “Nos tomamos fotos con los fans y compartimos tiempo con ellos”.

“Gracias a todos por su hospitalidad”, sentenció.

Recomendaciones para ir al Lima Major 2023

El Lima Major 2023 iniciará su etapa presencial a las 9 de la mañana del martes, ya que antes del primer juego tendrá una enorme ceremonia de inauguración.

La recomendación es llegar temprano al evento y tener las entradas a la mano junto con su nominación con DNI para evitar mayores colas y no tener inconvenientes al momento del ingreso.

El evento entregará 500 mil dólares en premios a sus 18 equipos participantes, además de importantes puntos DPC para clasificarse al mundial del videojuego. Podrás ver los juegos desde los canales oficiales de 4D Esports, productora del evento, en Twitch, YouTube y Facebook.

