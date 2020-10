El jugador es la máxima sensación en su faceta de streamer de Twitch.

Sergio “Kun” Agüero, jugador argentino del Manchester City, se ha convertido en una celebridad en medio de la pandemia y no necesariamente por sus jugadas en el fútbol, sino por su faceta de streamer de videojuegos. Ha conocido la industria y, por eso, ha creado su propio equipo de esports: The Krü.

A través de su cuenta de Twitter, el astro mostró la camiseta oficial y el concepto de este equipo profesional de videojuegos.

Agüero anunció que la organización tendrá sedes en América Latina y Barcelona y contará con jugadores profesionales, pero también con creadores de contenido.

"La cuarentena me llevó a cuando era chiquito. El Peque (Schwartzman) me había invitado a un torneo y ahí me empezó a gustar. Me gustaba como la gente interactuaba conmigo en los streams que hacía. Al principio me boludearon un poco, pero bueno, fui aprendiendo y creció el contacto con la gente", dijo Agüero

"De esto no sabía nada, y me habían llegado varias invitaciones de otros equipos para participar. Ahí entendí que pasaba y pensé ¿por qué voy a dar yo mi imagen a otro club que no sé quiénes son? Preferí hacerlo yo. Quiero hacer lo mismo que hace el Manchester, como me trata a mí, llevarlo al mundo de los esports", aclaró el jugador, quien tendrá primero jugadores del videojuego FIFA 21.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify.