Infamous Gaming solo tuvo que ganar una partida contra Ravens en las clasificatorias sudamericanas de The International 2022.

Infamous Gaming logró imponerse ante Ravens en las clasificatorias sudamericanas de The International 2022, el mundial de Dota 2. Ambos equipos profesionales peruanos se enfrentaron en una serie al mejor de 3 (Bo3) de la que, por desgracia, solo se pudo jugar una partida debido a problemas técnicos por parte de la segunda escuadra.

La alineación conformada por los peruanos David “Parker” Nicho, Leonardo “Leostyle-” Sifuentes, Frank “Frank” Arias y Cristian “Affliction” Cruz junto al boliviano Miguel “Michael-” Choque pudo superar a la de su rival compatriota y se aseguró su pase a la siguiente ronda en la llave de ganadores.

Una victoria agridulce de Infamous

Infamous Gaming y Ravens aperturaron la clasificatoria a The International 2022 en nuestra región pero, lamentablemente, no todo fue como se esperaba. Debido a problemas con la energía eléctrica, Ravens no pudo presentarse a la primera partida de la serie y tuvo que conceder a favor de su rival. Con esta ventaja, la escuadra solo tuvo que ganar un juego más para ser el vencedor del Bo3.

Infamous Gaming supo aprovechar el momento y aseguró una victoria rápida ante su oponente, eligiendo héroes como Morphling, Void Spirit y Beastmaster. Por su parte, Ravens escogió personajes como Monkey King, Viper y Ember Spirit para poder remontar la serie, pero no lo consiguió y cayó ante su adversario.

Si bien los problemas técnicos le jugó una mala pasada, Ravens aún tiene una chance de permanecer en competencia ya que con esta derrota, no quedó eliminado de las clasificatorias. Ahora en la llave baja, el equipo deberá enfrentarse a Dreamers Esports el 4 de septiembre a las 9:00 a.m. para defender su estadía en este proceso.

Por su parte, Infamous Gaming continúa en la llave alta y su siguiente partida se llevará a cabo el 5 de septiembre a las 9:00 a.m. contra el ganador del duelo entre No Runes y SG esports.

El camino a The International 2022

Ahora que los equipos clasificados al mundial de Dota 2 mediante el Dota Pro Circuit (DPC) han sido elegidos, las otras escuadras que buscan participar en The International 2022 se encuentran librando emocionantes partidas en las clasificatorias regionales de la competencia.

Mediante esta modalidad, se decidirá a 6 equipos más que formarán parte de The International 2022. Uno para cada una de las regiones con escena competitiva de Dota 2: Norteamérica, Sudamérica, Europa Occidental, Europa Oriental, China y Sudeste de Asia. Tan solo el ganador de las clasificatorias tendrá un pase asegurado al torneo mientras que las escuadras que queden en segundo y tercer lugar podrán participar en el Last Chance Qualifier por una última oportunidad para integrarse al mundial.

