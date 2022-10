Thunder Awaken y Team Secret se enfrentarán en una serie al mejor de 3 partidas para decidir al top 4 del mundial de Dota 2. | Fuente: Valve

Thunder Awaken, equipo conformado por cinco jugadores peruanos, se prepara para enfrentar a uno de sus rivales más peligrosos en The International, el mundial de Dota 2. El conjunto nacional tendrá un duelo decisivo contra Team Secret en la upper bracket de este importante torneo donde el ganador asegurará tanto el top 4 de la competencia poco más de 1 millón de dólares en premios.

La alineación compuesta por nuestros compatriotas Pakasz, DarkMago, Sacred, Matthew y Pandaboo deberá dar todo de sí para hacerle frente a Team Secret, el cual, al igual que ellos, está pasando por un excelente momento en el evento principal de The International 2022. La partida se llevará a cabo a las 3 de la mañana del sábado, 22 de octubre.

Cabe resaltar que el equipo que pierda esta serie no quedará eliminado del torneo, sino que descenderá a la lower bracket, donde podrá seguir compitiendo para llegar a la gran final del mundial de Dota 2 y podrá aspirar a convertirse en el nuevo campeón de The International. No obstante, el camino de esta llave baja es mucho más largo y agotador en comparación con el de upper bracket, por lo que ganar sería muy ventajoso si lo que se desea es levantar la “égida de los campeones”.

Cómo ver en vivo

La serie de Thunder Awaken vs. Team Secret se jugará al mejor de 3 encuentros y será transmitida con comentarios en español por la transmisión oficial de The International en sus respectivos canales oficiales en Facebook, YouTube, Twitch y Trovo.

Además, si tienes Dota 2 instalado en tu computadora, puedes ver las partidas en directo a través de la pestaña “Ver”.

Thunder Awaken vs. Team Secret: la previa

Thunder Awaken está pasando por un extraordinario momento en el evento principal del torneo. Tras quedar en cuarta posición de su respectivo grupo durante la anterior fase, se consagró como el primer equipo peruano en disputar partidas en la upper bracket de The International. En su primer encuentro, la escuadra peruana demostró un gran nivel venciendo 2 a 0 a Evil Geniuses y provocando su descenso a la lower bracket para su posterior eliminación a manos de Beastcoast.

Por su parte, Team Secret también está atravesando por una racha de temer pese a que clasificó al evento mediante The Last Chance, el repechaje del mundial. El conjunto comandado por Puppey pudo concretar un aplastante 2 a 0 contra PSG.LGD, potencia china que se proyectaba como uno de los favoritos a ganar el mundial, y lo envió a lower bracket.

Actualmente, la casa de apuestas Betsafe indica que una victoria de Thunder Awaken está pagando una cuota de 2.39 mientras que Team Secret paga una cuota de 1.47. El que salga victorioso de este duelo se enfrentará al ganador de la serie entre Tundra Esports y Team Aster.

