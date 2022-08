DOTA Update: The Cavalry has arrived, Thank you @TSM for loaning us the legends DuBu, Bryle and Timado who will be standing in for Jau, Armel, and Raven!



Team Line-up:

1. Timado

2. Bryle

3. Jabz

4. DJ

5. Dubu



ARLINGTON MAJOR LET’S GO! 🔥 pic.twitter.com/hf5QbjiUPx