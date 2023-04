Jack Black ha sido clave en el éxito de Mario Bros en el cine. Y ahora quiere a Red Dead Redemption triunfando. | Fuente: Composición Twitter

Los videojuegos en el cine o televisión son la moda y Jack Black sabe que existe un título cuya narrativa podría ser épica en estos medios: Red Dead Redemption.

El actor de voz de Bowser en la exitosa película de Mario Bros. ha señalado en una entrevista a BBC que quisiera ver a la obra de Rockstar Games en la pantalla grande o como una serie live-action por su gran narrativa.

¿Red Dead Redemption 1 o 2?

Black primero alabó a la serie de HBO Max de The Last of Us, el videojuego que llegó al mundo para PS3 en 2013.

"The Last of Us fue fantástica. Y lo que es una locura es lo fiel que es al material original. Es básicamente todo del juego con solo un par de ajustes. Va a ganar todos los premios. Usaron el videojuego casi como un guion gráfico y yo estaba como; 'Vaya, esto se ve igual'", refiere.

Luego, puso el ejemplo de RDR. "Y hay algunos juegos geniales que aún no se han explorado en televisión o cine. ¿Tal vez habrá una película de Red Dead Redemption? Debería haberla, porque creo que tiene una historia igual de buena o incluso mejor que The Last of Us".

Jack Black también ha trabajado en películas de otros juegos como Borderlands.

Una obra moderna

Red Dead Redemption, especialmente con su segunda entrega, se posicionó como uno de los mejores videojuegos de la historia.

Ambos títulos nos ponen en la piel de un forajido del lejano oeste: en el primer juego de John Marston y en el segundo de Arthur Morgan. Ambos pertenecen a una banda de ladrones que falló un asalto y que es perseguido por todo América mientras saquean lo que encuentren para sobrevivir.

