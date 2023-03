The Last of Us tendrá una segunda temporada, posiblemente con los hechos de la secuela del videojuego. | Fuente: Naughty Dog

Tras 8 emocionantes episodios, HBO Max estrenó el capítulo final de ‘The Last of Us’, la exitosa serie basada en la franquicia de Naughty Dog y PlayStation.

La primera temporada terminó a lo grande y ocasionó grandes debates en internet sobre la aparición de un personaje en especial. Los encargados de la producción, Neil Druckmann y Craig Mazin, hablaron al respecto y revelaron detalles de lo que iba a ser en sí un nuevo videojuego.

Alerta de spoilers

En el capítulo final de ‘The Last of Us’, se muestra una imagen que explica en parte el “poder” de Ellie para no convertirse en una infectada.

Se pueden ver en imágenes el momento en el que la madre de la menor, Anna, da a luz mientras intentaba salvarse de un infectado. Se puede apreciar cómo ella es mordida mientras aún la bebé está unida a su cordón umbilical, lo que sugiere que esta acción tan rara puede ser la explicación de que Ellie, pese a tener sangre infectada, no se convierta en una zombi.

Para Druckmann y Mazin, estas imágenes están en su cabeza desde hace mucho y no solo con el fin de explicar la razón detrás de la inmunidad de Ellie.

“Cuando estábamos terminando el juego, surgieron estas oportunidades para hacer otras obras de arte o contar historias para ayudar a promover el juego”, recordó Druckmann. "Así que hicimos este cómic llamado American Dreams, ahí es donde desarrollamos a Riley, que condujo a Left Behind [DLC], y hubo una oportunidad de hacer un corto animado".

Druckmann rápidamente se dedicó a escribir un guión sobre el parto de Anna que describió como un "pequeño drama de personajes que parecía que hablaba de los temas del juego del amor de los padres por su hijo, y cuánto estás dispuesto a hacer incluso cuando estás a las puertas de la muerte”.

Cuando los planes para un cortometraje animado no se materializaron, Druckmann inició conversaciones con un nuevo estudio de juegos para "hacer potencialmente [la historia de Anna] como un juego completamente diferente", y cuando esos planes también fracasaron, comenzó a considerar un cortometraje live-action con Ashley Johnson como protagonista. Ella fue la misma encargada de dar vida a Anna en este último episodio.

“The Birth of Ellie”

Ashley Johnson (Game Ellie) as Anna

From “Look for the Light”

The Last of Us Season 1, Episode 9

Director: Ali Abbasi

Cinematography: Nadim Carlsen#TheLastofUs #TheLastofUsHBO #TheLastofUsEp9 #TLOU #HBO pic.twitter.com/zvgnwv7nyW — Atom (@theatomreview) March 13, 2023

Recién se hace realidad

En algún momento, Druckmann contactó a Johnson y los dos discutieron la posibilidad de trabajar juntos nuevamente en otro proyecto de 'The Last of Us'. Sin embargo, entre sus horarios conflictivos, parecía que no podrían hacer que las cosas funcionaran.

Por un tiempo, Druckmann pensó que su idea nunca se haría realidad. Pero cuando se presentó la oportunidad de una serie de 'The Last of Us' y el director conoció a Mazin, la idea resurgió de manera orgánica como parte de una conversación que Mazin describió como “uno de los momentos más gratificantes” de su proceso de colaboración.

Aunque la escena en la que Anna da a luz implica fuertemente que la inmunidad de Ellie al cordyceps en el presente se debe a la exposición al hongo a través de la sangre del cordón umbilical, Druckmann dijo que el episodio no pretende "responder a eso de manera concluyente





