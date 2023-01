A la izquierda, una imagen de una avispa infectada por el hongo Cordyceps. A la derecha, una representación de The Last of Us de un humano infectado. | Fuente: Composición

‘The Last of Us’ es el tema del momento. La adaptación del famoso videojuego de PlayStation de 2013 ha sido recibido entre aplausos y ha emocionado no solo a los fanáticos del título de PS3, sino también a quienes ven la historia por primera vez.

Y dentro de sus tantos tópicos por hablar, hay uno que ha obtenido gran atención del respetable: el hongo Cordyceps. En la narrativa, es el responsable de que gran porcentaje de la humanidad se convierta en zombi y es quien causa el apocalipsis en el mundo. ¿Cómo es en la vida real?

Este es el hongo Cordyceps

Los hongos Cordyceps son, en pocas palabras, parásitos, en sus más de 400 especies.

Pertenecen al reino Fungi y muchas de sus especies se introducen a insectos, reemplazando sus tejidos mientras que sus estromas (cuerpo elongado) adquieren distintas formas complejas que sobresalen del cuerpo del afectado.

Sin embargo, más allá del cambio físico, el hongo sí llega a tener un control conductual sobre el insecto en el que se hospeda.

El claro ejemplo es el del Cordyceps unilaterlis, el cual provoca que el insecto suba a las partes más altas de las plantas para que pueda liberar sus esporas y seguir este ciclo de parasitación con más individuos.

¿Es una amenaza para humanos?

En la serie de ‘The Last of Us’ (no es una escena del videojuego), el primer capítulo presenta una introducción en la que, en un programa de entrevista, un científico asegura que los hongos, más que los virus y bacterias, pueden ser los responsables de un apocalipsis en el planeta.

“Hay hongos que no buscan matar, sino controlar. Pueden alterar nuestra mente”, refiere en el episodio para luego señalar que el hongo Cordyceps, si se logra adaptar al clima, podría atacar a los humanos. “¿Qué pasaría si el planeta se calentara solo un poco?”, se pregunta.

Pero esto es imposible en humanos. Es más, algunas especies de Cordyceps son fuentes de sustancias bioquímicas para realizar medicinas inmunodepresoras vitales para el trasplante de órganos.

En China algunos emperadores lo utilizaban como un compuesto clave para la longevidad, mientras que los japoneses cultivan cepas naturales para cubrir la demanda de Cordyceps para el aprovechamiento de la adenosina.

