La serie ‘The Last of Us’ ha mostrado uno de sus mejores episodios hasta la fecha con la publicación del tercer capítulo en HBO Max.

En ‘Long Long Time’, se nos cuenta la historia de amor de Bill (Nick Offerman) y Frank (Murray Bartlett). Para ello, la producción se toma muchas licencias con el juego original, dándonos momentos emotivos y reflexivos de cara a los que se viene. Pero, ¿por qué decidieron separarse del título del 2013 en esta campo?

¿P or qué los creadores decidieron desviarse del juego?

En el videojuego de 2013, Frank como personaje es referenciado por Bill a través de notas, recuerdos y más, pero nunca aparece físicamente. Eso sí, siempre se toma la narrativa de que ambos eran pareja.

En esta historia original, Frank se suicida luego de contagiarse de Cordyceps, no sin antes dejar una nota a Bill, en donde le regaña de la forma cómo manejaba la ciudad.

Ahora, en el tercer episodio de la serie, los productores se toman la licencia de llevar a imágenes esta historia de amor, desde cómo se conocieron, cómo conocieron a Joel y a Tess, hasta el final de sus días (ambos se suicidan).

HBO lanzó una mirada detrás de escena del episodio y por qué los co-creadores Craig Mazin y Neil Druckmann decidieron ampliar esta historia y estos dos personajes secundarios del juego.

"Mi filosofía en el programa siempre ha sido, ¿cuándo debemos desviarnos y cuándo debemos regresar?" dice Druckman. "Si es igual o peor, nos quedamos donde está el juego. Si es mejor, nos desviamos".

"Podemos desconectarnos de Joel y Ellie e ir a ver, '¿cómo era la vida de Bill cuando ocurrió el brote? ¿Cuál era esa relación con Frank?' y amplíe eso en estas formas emocionales realmente interesantes que no pudimos hacer en el juego, porque nuevamente, tendría esta tensión de que el jugador quiere agencia, quiere volver al ciclo del juego", agrega Druckmann. "Entonces, toda la historia debe contarse en torno a esos bucles de juego, que el programa no tiene esas restricciones, tiene restricciones diferentes. Y, por lo tanto, podríamos apoyarnos en la fuerza de este otro medio".

Druckmann, creador de la historia original The Last of Us y presidente de Naughty Dog, desarrolladora que lanzó el juego, dijo que una de las primeras conversaciones sobre el episodio que tuvo con Mazin fue la primera aparición física de Frank.

"Hablamos sobre usar a Bill porque está solo como una forma de seguir el tiempo y ver cómo cambiaron las cosas dentro del contexto de un hombre", dice Mazin. "Sabíamos por el juego que Bill tenía un compañero, su compañero es Frank. En el juego, Frank ya está muerto, y pensé que era una oportunidad para ir por un camino diferente".

"Recuerdo haber pensado en mi propia reacción emocional y respuesta a momentos de la historia. Y lo que es interesante es que, a pesar de que he jugado The Last Of Us, creo, tal vez siete veces en este punto, lo que realmente recuerdo son los momentos en los que habla de su pareja, y realmente recuerdo la escena en la que encuentran a Frank, y sentí que era algo sobre lo que quería saber más", dice Mazin a Empire, ahondado en este tema.

El director del episodio, Peter Hoar, también habló al respecto. "La última escena está cargada de emociones, pero, por extraño que parezca, también es bastante superficial”, añade.

