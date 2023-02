La escena ha levantado rumores de todos los seguidores de la serie a través de las redes sociales. | Fuente: HBO Max

HBO Max presentó este domingo un nuevo episodio de ‘The Last Of Us’, la serie del momento inspirado en la saga de videojuegos de Sony y Naughty Dog que nació en 2013.

No obstante, en el reciente capítulo 1x06, los espectadores, principalmente los que han jugado ambos videojuegos, reaccionaron a la que sería la primera incursión de un personaje de ‘The Last of Us: Part II’, secuela que salió al mercado en 2020. ¿De quién se trata?

ALERTA DE SPOILER

Joel y Ellie llegaron al asentamiento en Jackson, Wyoming, donde finalmente pueden encontrar a Tommy, su hermano, quien junto con Maria son los líderes de esta comunidad.

Mientras comen, Ellie se da cuenta de una joven de su edad, que la mira desde detrás de una columna. "¿Qué?", le gruñe la protagonista. "Tiene curiosidad. Los niños de por aquí no se visten y hablar como nosotros", explica Maria.

Los usuarios de internet creen que esta niña es nada más y nada menos que Dina, un personaje fundamental de ‘The Last of Us: Part II’ y que mantiene una relación sentimental con Ellie en el videojuego.

Curiosamente, el comedor en referencia se parece al espacio en el que Dina y Ellie se dan su primer beso.

¿Era o no era?

Según los créditos, la "niña que mira fijamente" fue interpretada por Paolina van Kleef. No se puede negar que se parece mucho a Dina, pero no está claro si la misma actriz regresaría en la temporada 2, que será la que adapte realmente a la secuela del videojuego.

En el último episodio del podcast de The Last of Us, el copresidente de Naughty Dog, Neil Druckmann, describió la apariencia de la niña como un ‘easter-egg’.

El co-showrunner Craig Mazin agregó: “Es ambiguo. Alguien está mirando a Ellie... Me pregunto quién podría ser, o no, lo descubriremos algún día".

