The Game Awards 2020 se llevó a cabo este jueves 10 de diciembre y dejó como gran ganador de la noche a The Last of Us: Part II con la estatuilla más importante de la industria: Game of the Year (GOTY).

La obra de Naughty Dog ya había conseguido 6 premios a mejor dirección, mejor narrativa, mejor interpretación, mejor innovación en accesibilidad y diseño de audio, pero se consagró con el principal de la gala.

El premio fue entregado por el famoso director de cine Christopher Nolan.

🏆 THE LAST OF US PART II IS GAME OF THE YEAR!! 🏆 Congratulations @Naughty_Dog on an INCREDIBLE night at #TheGameAwards! #TheLastOfUsPartII pic.twitter.com/OUGKbniY6t — The Game Awards (@thegameawards) December 11, 2020

“Sé que hablo en voz de todos, pero quiero agradecer a todos nuestros familiares por ayudarnos a hacer esto. Gracias”, ha dicho Neil Druckmann, copresidente de Naughty Dog y director

The Last of Us Part II derrotó a contendientes de primer nivel como The Last of Us: Part II, DOOM Eternal, Final Fantasy VII, Ghost of Tsushima, Animal Crossing: New Horizons y Hades.

