The Last of Us llegará en algún momento de 2023 a HBO. | Fuente: HBO

HBO ha presentado el primer tráiler de las serie de The Last of Us, el famoso videojuego de Naughty Dog que ha sido considerado una obra maestra de la industria.

En las imágenes, podemos ver un mundo muy bien recreado a partir del título de PS3, con Pedro Pascal a la cabeza.

Las primeras imágenes de The Last of Us

El nuevo tráiler presenta a Pedro Pascal como Joel, un hombre de mediana edad que se convierte en un especialista en entregas cuando un virus mortal casi acaba con la humanidad.

Al igual que en el juego original, la serie seguirá a Joel mientras acompaña a Ellie -Bella Ramsey- a un laboratorio donde los científicos pueden estudiar su sangre. Dado que Ellie aparentemente es inmune al virus, su cuerpo podría ser la clave para encontrar una cura y recuperar la sociedad.

El juego, y la serie, pone de protagonista a un Estados Unidos en caos, con cientos de infectados buscando matarlos. Pero no solo ello: el resto de sobrevivientes también ha causado una guerra civil.

Cercano al juego

The Last of Us de HBO también está protagonizada por Storm Reid como Riley Abel, otro sobreviviente que fue el foco del DLC del primer juego, The Last of Us: Left Behind. Eso significa que el programa irá más allá de la historia original del juego, expandiéndose en el universo creado por Naughty Dog.

El elenco de la serie también incluye a Lamar Johnson como Henry, Keivonn Woodard como Sam, Nick Offerman de Parks and Recreation, Anna Torv, Merle Dandrige, Nico Parker, Gabriel Luna, Jeffrey Pierce y Murray Bartlett. Ashley Johnson y Troy Baker, quien representaron a Ellie y Joel en los juegos, también se unió a la serie en roles no revelados.

The Last of Us se estrenará en HBO en algún momento de 2023.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify.