China tendrá su versión móvil de Age of Empires. | Fuente: Tencent

Age of Empires 4 será lanzado este 2021, pero esta no es la única novedad de la recordada franquicia.

Age of Empires dará el salto a los celulares, reveló la compañía china Tencent en una conferencia.

Y a diferencia de Age of Empires: Castle Siege, esta nueva versión sí se ceñirá al género de estrategia en tiempo real.

El nuevo Age of Empires

TiMi Studios, la firma detrás de Call of Duty Mobile, desarrolla el título con el nombre “Return to Empire”, que será lanzado en China. Todavía no sabemos si llegará a otros mercados.

El video de anuncio es prometedor con varias referencias a la historia de la franquicia. Otro video incluye varios elementos característicos, como la música inicial y sacerdotes.

Tencent revelará más detalles el 14 de agosto. | Fuente: Tencent

TiMi Studios indica que dará más información el 14 de agosto.