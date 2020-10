El videojuego fue creado en 2018, pero recién se populariza en la industria. | Fuente: InnerSloth

2020 y los videojuegos más exitosos del momento no son los de mejores gráficos o gran historia, sino títulos con amigos que celebran el ingenio y dejan buenos momentos en compañerismo. Prueba de ello es Among Us, un título que fue lanzado en 2018, pero que, actualmente, es uno de los más jugados de PC y celulares.

Creado por InnerSloth, este videojuego para PC, Android y iOS, te pone al mando de pequeños personajes personalizables, de 4 a 10 jugadores (a más, más diversión). Dentro del grupo, habrá de 1 a 3 impostores, los cuales deberán asesinar al resto de la tripulación mientras ellos intentan arreglar el escenario de una nave espacial a través de tareas sencillas (rompecabezas como unir cables, digitar números, etc.).

La clave es, justamente, su sencillez. Mientras todo realizan sus tareas, el asesino deberá ocultarse, engañar al resto de jugadores y deberá ir matando a cada uno de ellos sin que el resto se dé cuenta. Sin embargo, si alguno de los inocentes llega a ver un cadáver, puede iniciar una discusión. Este será el momento más divertido del juego ya que, ya sea por texto o por llamada (lo más recomendado), el resto de jugadores deberá debatir para hallar al impostor. Todos deberán exponer sus argumentos sobre quién es el asesino y él, obviamente, deberá defenderse. Ya que nadie ve quien mata a quien, más de un inocente será condenado a la expulsión, dejando grandes momentos de risas entre compañeros. Obviamente, los muertos no deberán hablar en ningún momento.

El juego, tras el éxito de Fall Guys, también se apoyó en streamers y youtubers para lograr viralizarse.

Recomendamos que todos los jugadores estén en llamadas antes de jugar ya sea por celular (WhatsApp, Messenger, u otras apps) o PC (Discord). Lo que sí, la máxima recomendación es tener paciencia, ya que crear una partida o unirse a una privada puede durar muchos minutos debido a la congestión de los servidores, ya que ni los mismos creadores esperaban tanta acogida.

Puedes crear partidas de manera local (con equipos que comparten el mismo WiFi), online y contar con crossplay entre las multiplaformas (jugar todos sin importar en qué equipo estes).

¿Cómo lo descargo?

Por el momento, el juego está disponible para PC, Android y iOS, pero solo en estos dos últimos está gratis.

Si tienes un móvil Android, puedes descargarlo directamente desde la Play Store. En iPhone, hazlo desde la App Store.

En el caso de PC, deberás comprarlo en Steam en el siguiente enlace. El costo es de 3 dólares u 11 soles.



