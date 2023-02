Stephanie Economou, la compositora de la banda sonora del juego ganador. | Fuente: Composición

Los Grammy 2023 han hecho historia al celebrar la primera celebración de una estatuilla para videojuego: el título que quedará enmarcado es Assassin’s Creed Valhalla.

La obra de Ubisoft se llevó el Grammy a mejor banda sonora de videojuegos en la ceremonia de este domingo por la noche, la primera que celebra esta forma de entretenimiento dentro de sus categorías.

Haciendo historia

La 65.ª entrega anual de los premios Grammy anunció la nueva categoría de premios en noviembre y nominó a Fireteam Elite, Assassin's Creed Valhalla, Call Of Duty: Vanguard, Guardians Of The Galaxy y Old World para el premio.

Stephanie Economou, la compositora de la banda sonora del juego ganador, recibió la estatuilla.

Durante su discurso de aceptación, dijo: “Solo quiero reconocer a todas las personas que lucharon incansablemente para que existiera esta categoría de música de videojuegos. Gracias por reconocer y validar el poder de la música de los juegos”.

Los videojuegos han sido elegibles para los premios Grammy desde 2011, pero no se dedicó ninguna categoría de premio específica a la música de videojuegos hasta los premios de este año.

Justo reconocimiento

Hasta ahora, en los Grammy los videojuegos entraban en la categoría Banda Sonora para Medios Visuales, que también incluye música para cine y televisión.

Sin embargo, para mucha gente del sector era como mezclar peras con manzanas por lo que reclamaron una categoría independiente para los videojuegos, que por fin han logrado.

La industria global de los videojuegos movió cerca de 200 mil millones de dólares en 2022, según una proyección del Global Games Market Report. Y una encuesta reciente de Deloitte realizada en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Brasil y Japón indicó que los videojuegos son la principal fuente de entretenimiento para la Generación Z.

Para muchos de estos jóvenes jugadores la música es parte integral de la experiencia: un tercio de los encuestados asegura que después de escucharla, la busca en internet, y otro 29 % afirma que a menudo descubre música nueva mientras juega.

