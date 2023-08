Baldur's Gate 3 se convierte en el juego mejor puntuado del 2023 por encima de The Legend of Zelda

No es un juego tradicional, pero posee una enorme cantidad de jugadores que han sabido retribuir sus bondades. Baldur’s Gate 3 se ha convertido en el videojuego mejor calificado de lo que va del año por críticos y usuarios, con un puntaje que incluso supera a megaproducciones como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Desarrollado por Larian Studios, este RPG basado en Dungeons & Dragons ha obtenido un puntaje de 97/100 en Metacritic, página que promedia las reseñas tanto de jugadores como los medios especializados, superando por un punto al también aclamado juego de Nintendo.

Un hito

Ciertamente las reseñas demoraron días después del lanzamiento del juego el pasado 3 de agosto (en PC) y es que se debe a que, como todo buen RPG, su contenido está distribuido en decenas de horas.

Sin embargo, aún falta ser lanzado en PS5 (6 de septiembre) y Xbox Series X|S (aún sin fecha definida). Más reseñas están en camino, por lo que la cifra podría incluso subir.

Baldur’s Gate 3 es, por ejemplo, uno de los títulos más jugados en Steam, alcanzando un pico de 814 466 jugadores en simultáneo. Durante el día, el promedio es de 500 mil.

¿Qué hace que este sea un grato lanzamiento? Una suma de factores. Aunque es un juego complejo, el título te permite jugar solo o en cooperativo creando personajes a un alto grado de detalle que encanta. Su trama (resumidamente) se desarrolla en un contexto en el que las fuerzas oscuras están en ascenso y gusta desde su inicio.

Y claro está, poder llevar la experiencia del lápiz y papel de Dungeons & Dragons a la interactividad de un videojuego de manera fiel, ha emocionado a más de un aficionado a este “modo de vida”.

Deja atrás grandes nombres

Baldur’s Gate 3 comparte el puntaje con el aclamado Disco Elysium. Incluso está por delante de joyas históricas como Half-Life 2 (96).

Solo para este 2023, su recepción está por encima de la nueva versión de Resident Evil 4, Diablo 4, Hi-Fi Rush, Metroid Prime Remastered, Hogwarts Legacy e incluso The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Baldur's Gate 3 ha perfeccionado el género de los juegos de rol y logró hacerlo siendo fiel a sus raíces de mesa de Dungeons & Dragons, pero la duda está si esto le permitirá ser considerado como el mejor juego del año en las diversas coronaciones en los últimos meses del 2023 como The Game Awards o el propio BAFTA. Ser un RPG, hasta ahora considerado un nicho dentro de la propia comunidad, y no alcanzar terrenos realmente masivos puede jugarle en contra en este tipo de ceremonias y competencias.