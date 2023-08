De ‘Gran Turismo’ a ‘Tomb Raider’: videojuegos que dieron el salto a la gran pantalla [GALERÍA]

Final Fantasy: The Spirits Within. Si hay un título adorado en el mundo del videojuego es Final Fantasy, que desde 1996 ya lleva 16 entregas. La adaptación más destacada es la de 2001, Final Fantasy: The Spirits Within, una cinta de animación que fue una superproducción con un presupuesto tremendo para la época -138 millones de dólares- y, sin embargo, fue un enorme fracaso de taquilla que obligó incluso al cierre de la productora.Fuente: Square Pictures