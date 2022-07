El videojuego Heroes of the Storm de Blizzard Entertainment está pasando por un momento crítico. | Fuente: Blizzard

Blizzard ha decidido terminar lazos con su videojuego Heroes of the Storm y ha señalado que no entregará ningún nuevo contenido a futuro.

Con este anuncio, el MOBA que competía contra Dota 2 y League of Legends solo estará en modo “mantenimiento”, con el que solo habrá parches de equilibrio y se mantendrán activos los servidores.

Una muerte anunciada

Heroes of the Storm salió al mercado para competir contra los monstruos del género multijugador ofreciendo un crossover entre las famosas franquicias de Warcraft, Starcraft, Diablo y Overwatch.

Sin embargo, el tibio recibimiento por parte de la comunidad llevó a que, en 2018, la compañía mueva a su personal del título a otras de la empresa.

Desde dicha fecha, los recortes detrás de Heroes of the Storm han sido paulatinos: descontinuó sus ligas competitivas y luego se deshizo de las cajas de botín para añadir cosméticos a su tienda con monedas del juego.

Aunque, en teoría, ya estaba casi en muere, aún recibía nuevos héroes y eventos, lo que permitía a sus jugadores no lamentarse del todo.

Pero es hora del adiós a HOTS

La última actualización del blog de Heroes of the Storm ha anunciado que el MOBA de siete años ya no recibirá contenido nuevo, aunque continuarán las rotaciones gratuitas de héroes y los parches de equilibrio.

"En el futuro, apoyaremos a Heroes de manera similar a nuestros otros juegos de larga data, StarCraft y StarCraft II", dice. "En el futuro, continuaremos con los rollos de temporada y las rotaciones de héroes, y aunque la tienda del juego permanecerá operativa, no hay planes para agregar nuevo contenido para comprar. Los parches futuros se centrarán principalmente en la sostenibilidad del cliente y la corrección de errores, con actualizaciones de saldo según sea necesario".

"A nuestra comunidad de Heroes, le decimos 'gracias'. Continúa siendo una de nuestras comunidades más apasionadas, estamos agradecidos por su dedicación y apoyo continuos y, como siempre, esperamos verte en el Nexus", finaliza el comunicado.

