El streamer de 65 años conocido como "Papa" ganó por primera vez en Warzone y casi se ahoga de la emoción. | Fuente: Twitch/FatherSonGaming/Activision

Call of Duty: Warzone, el Battle Royale de la exitosa franquicia de Activision, sigue manteniendo una sólida base de jugadores pese a tener fuertes competidores como Fortnite, Apex Legends y PUBG: Battlegrounds. El título se ha vuelto notorio por lo difícil que es ganar una partida para una gran parte de sus jugadores y esto se demuestra en la emoción de un streamer de 65 años al lograr su primera victoria.

“Papa”, un creador de contenido que transmite en vivo junto a su hijo Jason en el canal que ambos manejan llamado “FatherSonGaming”, se emocionó luego de que finalmente pudo ganar por primera vez en el Battle Royale. Tras concretar su victoria en Caldera, uno de los mapas del videojuego, el streamer brindó un discurso a todos los usuarios que lo estaban viendo en ese momento y hasta exclamó “¡me estoy ahogando!” cuando notó que las palabras no salían de su boca tan fácilmente como esperaba.

La emoción por el primer triunfo en Warzone

Tal como se puede apreciar en la repetición del directo de FatherSonGaming, "Papa" ya tenía preparadas las palabras que le diría a su público cuando por fin pudiese ganar una partida de Call of Duty: Warzone. Cuando el juego terminó y se declaró al equipo del streamer como ganador, en su pantalla aparecieron una gran cantidad de micrófonos gracias a un filtro programado en su transmisión.

“Primero, me gustaría agradecer a todas las personas que vieron el viaje. Fue un accidentado y algunas veces glorioso camino con muchos altibajos. Aprendí mucho de mí y de mis compañeros de equipo para aspirar a ser mejor y aprender mientras perdía. También me gustaría agradecer a mi hijo que me brindó su apoyo y me ayudó todo el tiempo. Además, sería un error no mencionar a la gente en el chat por intentar siempre llevarme en la dirección correcta, lo que necesitaba para mejorar mi confianza. A Will y Pete por llenarme admirablemente y apoyarme y, último pero no menos importante, a ‘The Nation’ que quiso que esta victoria sucediera tanto como yo. Siempre estaré agradecido con ustedes por acompañarme. Gracias a todos y los amo”, dijo ‘Papa’ en su discurso.

Una conmovedora victoria en Warzone



La popularidad del canal FatherSonGaming ha ido creciendo con el pasar del tiempo en Twitch. Si bien comenzaron en YouTube en 2011, padre e hijo decidieron trasladarse a la plataforma de streaming de Amazon en 2013 donde ya acumulan más de 2000 horas de transmisión. ‘The Nation’, nombre elegido por el dúo para su comunidad de fans, acompañó en todo momento a “Papa” ya que fue su primera victoria en solitario en Warzone.

Sin duda alguna, una prueba más de que los videojuegos y sus streamers nos brindan momentos siempre quedarán para el recuerdo. Call of Duty Warzone está disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.

