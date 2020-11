Se ha descubierto que Call of Duty: Warzone corre a 120 fps en Xbox Series X, pero a 60 en PS5. | Fuente: Call of Duty

Infinity Ward ha implementado un nuevo parche de Call of Duty: Modern Warfare y Warzone de manera silenciosa, donde se agrega una función de alta velocidad de fotogramas a la versión de Xbox Series X, dejando de lado a la PlayStation 5.

Con las nuevas consolas ya disponible, los primeros jugadores ya están probando la potencia que brinda la nueva generación.





Warzone corriendo a 115 fps en Xbox Series X. | Fuente: Eurogamer

Warzone corriendo a 60 fps en PlayStation 5. | Fuente: Eurogamer

Sin embargo, se ha notado el impulso que ofrece Xbox Series X mientras ejecuta Call of Duty: Warzone es de alrededor de 100-120 fps, el doble de lo anteriormente ofrecido, pero esta característica no ha sido anunciada en las notas del parche.

Otra curiosidad que ha descubierto Eurogamer, es que el rendimiento de 120 fps no se ve reflejado en la nueva consola PlayStation 5.

Hasta el momento, Activision e Infinity Ward no se han pronunciado sobre estos cambios hechos en Call of Duty: Warzone. Además, se sabe que la nueva edición de Call of Duty: Cold War pesará 93 GB en Xbox Series X y 133 GB en PlayStation 5.

