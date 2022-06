Capcom Fighting Collection estará disponible en PS4, Xbox One, PC y Nintendo Switch el 24 de junio. | Fuente: Capcom

Los juegos clásicos siempre están conectados a gratos recuerdos y los títulos del género de peleas no son la excepción. Pasar horas frente a las ‘maquinitas’ era un gran lujo y decenas de nombres se hicieron un lugar en los corazones de los jugadores para siempre. Capcom, en décadas pasadas, era uno de los más representativas, hecho que recuerda actualmente con su Capcom Fighting Collection.

Con 10 juegos incluidos, incluyendo versiones que solo se mantuvieron en Japón, la desarrolladora asiática ha regresado a sus raíces y promete sacarnos varias horas frente al joystick. ¿Está Capcom Fighting Collection a la altura de su legado?

Para todos los gustos

Lo primero que debemos decir es que la Capcom Fighting Collection está cargada de juegos atrayentes. Los 10 títulos de la saga son los siguientes:

Darkstalkers: The Night Warriors (1994)

Night Warriors: Darkstalkers' Revenge (1995)

Vampire Savior: The Lord of Vampire (1997)

Vampire Hunter 2: Darkstalkers' Revenge (1997)

Vampire Savior 2: The Lord of Vampire (1997)

Super Puzzle Fighter II Turbo (1996)

Super Gem Fighter Mini Mix (1997)

Cyberbots: Full Metal Madness (1995)

Red Earth (1996)

Hyper Street Fighter II: The Anniversary Edition (2003)

A manera general, creo que todos los títulos lucen bien gráfica y artísticamente, además que demuestran la gran versatilidad que tuvo Capcom con sus proyectos de peleas.

El juego más ‘popular’ es el Hyper Street Fighter II: The Anniversary Edition, el cual llega con todos los personajes de las cinco versiones del juego original, además de todos sus modos. Este título de por sí es el más atrayente, pero no debe quitarnos la mirada de sus acompañantes. Y ojo, no entiendo bien el hecho de no incluir el Street Fighter 3 en ninguna de sus variantes, hecho que puede ser criticado por algunos de los más apasionados en el género.

Imágenes del Hyper Street Fighter II: The Anniversary Edition.

La saga que no había podido conocer era Darkstalkers y vaya que he quedado sorprendido. Me agradó mucho la gran versatilidad de cada uno de los personajes, su procedencia y su set de habilidad muy particular. Recordemos, pues, que es la primera vez que la serie completa está fuera de Japón, por lo que probar estos títulos ha sido más que suficiente para empezar a pedirle una nueva entrega a la compañía.

Aquí hago un pequeño paréntesis: ¡Volví a la niñez! Y la razón es simple: las versiones orientales de la saga están, obviamente, en japonés, hecho que me recuerdan aquellos títulos del SNES o PS1 de los cuales desconocía completamente de qué iban por la barrera del idioma. Qué buenos (y confusos) momentos.

Volviendo a Darkstalkers, quedé completamente convencido de Anakaris, mi ‘main’ durante este descubrimiento de la franquicia.

¿Qué diferencia a Vampire Hunter de Vampire Saviors? Tienes que jugarlos para entenderlo.

No puedo dejar de mencionar la llegada por primera vez a PC y consolas de Red Earth, llamado War Zard. El juego, a diferencia de el resto, ofrece una historia en la que se incluye una progresión de niveles en el personaje que escojamos (yo jugué con Leo) cada vez que derrotemos a un enemigo. Curiosamente, estos rivales se asemejan más a un jefe final que a otro peleador como en el resto de los títulos. Tienen una barra de salud más grande en la parte inferior de la pantalla y nos sueltan una especie de power ups que nos permiten atacarlos con un golpe especial y derrotarlos. Asimismo, llama mucho la atención la inclusión de contraseñas para nuevas sesiones, aunque, por las adiciones que mantiene esta colección -y de las cuales hablaremos en la siguiente sección-, no será necesaria.

Cyberbots es otro juego genial. ¿Luchar contra extraterrestres en especies de mechas? No lo esperaba y terminó quedándose en mi top 3 de la colección. La lucha contra el Emperor Death Satan es también la que más me sacó canas verdes.

Cyberbots: Full Metal Madness en imágenes.

Pero hablando de dificultad, Super Puzzle Fighter II Turbo me hizo sentir cómodo hasta la tremendamente injusta pelea contra su jefe final. ¡Puede Tetris de manera perfecta! De verdad, es un combate desbalanceado. Y que los “chibis” de Super Gem Fighter: Mini Mix no te tomen desprevenidos: se pueden armar grandes combates entres sus personajes pese a sus adorables diseños.

Super Puzzle Fighter II Turbo en acción.

Mejoras de la colección

Capcom Fighting Collection añade una serie de herramientas útiles.

La principal es la del guardado rápido y la carga de este estado, muy útil si deseas continuar en puntos específicos, pero algo limitado: solo puedes guardar una partida de un juego a la vez. Si quieres guardar el avance de otro juego, tendrás que sobrescribir al primero.

En sí, todos los menús son más ágiles, desde el de selección de juego hasta el de cada una de las versiones disponibles. En PS4, asimismo, las cargas han sido rápidas, por lo que, si te desanimas por un título y quieres cambiar a otro, no demorarás en hacerlo.

Capcom nos permite incluso personalizar cada control, hecho que aplaudo y que será bien recibido por la comunidad.

Menú de Capcom Fighting Collection

En el apartado técnico, también existe la posibilidad de añadir filtros para nuestras pantallas, como para recordar el cómo veíamos nuestros televisores o las máquinas de arcade con estos juegos reproduciéndose.

El principal añadido, creo yo, es el Museo. Esta sección nos permitirá conocer bocetos, dibujos iniciales o arte inédito de cada uno de los juegos incluidos. A esta galería se le añade una biblioteca musical con todas las melodías de escuchadas en la colección, además de algunos remix exclusivos. No hay pierde si te encantan estos detalles.

Y el apartado multijugador... Durante mis pruebas no he logrado conectar con tantas partidas online debido, principalmente, a que probé el juego antes de su lanzamiento. Cada uno de los encuentros se demoró buena cantidad de minutos antes de ejecutarse, pero no tuve alta latencia al momento de pelearlas (y que dicho sea de paso, perdí).

Menú online de Capcom Fighting Collection

¿Vale la pena Capcom Fighting Collection?

Creo que esta colección tiene una muy buena selección de títulos y está enfocada a darle el foco a aquellas franquicias que no son necesariamente Street Fighter. No trata de revolucionar a ninguno de sus entregas incluidas, sino agruparlas y darles una nueva vida gracias a su llegada a estas nuevas plataformas y el multijugador online. Me parece una compra acertada, especialmente si quieren revivir recuerdos o probar por primera vez muchos de sus títulos inéditos.

