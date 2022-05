El juego está disponible tanto para usuarios de Android como iOS. | Fuente: Garena

Un nuevo estudio mundial a pone a Free Fire como el juego más jugado en celulares en Perú durante el 2021.

Data.Ai publicó su informe Estado del de los Juegos Móviles 2022 en donde analiza la evolución de los juegos para celulares en el mundo entero y ha incluido a Perú dentro de sus analíticas.

Free Fire: el rey nacional

De acuerdo con el reporte, Free Fire es el juego más descargado, el que mayor dinero recauda y el que mayor número de usuarios mensuales activos posee en el país.

Free Fire es un título battle royale en el que los jugadores deben sobrevivir en un escenario de hasta 50 participantes. Se puede jugar de manera individual o grupal y es un éxito en el formato móvil debido a que no es exigente con los celulares donde se desenvuelve.

En descargas, a Free Fire lo acompañan Among Us, Bridge Race, Roblox, Tiles Hop, Ludo Club, Craftsman: Building Craft, Count Masters, Join Clash 3D y Candy Crush Saga.

En el listado de monetización le sigue Roblox, Pokémon Go, Brawl Stars, COD: Mobile, Candy Crush Saga, Mobile Legends: Bang Bang, Clash Royale, Coin Master y Lords Mobile.

Y en jugadores mensuales activos a Free Fire le siguen COD: Mobile, Pokémon Unite, AetherSX2, Candy Crush Saga, Among Us, Brawl Stars, Ludo Club, Clash Royale y Pokémon Go.

El listado completo de juegos para celulares en Perú. | Fuente: Data.Ai

Los juegos con mayores gastos del consumidor en el mercado peruano son los juegos de estrategia, seguidos por los RPG y los battle royale. Solo en el primer caso, se habla de 10 millones de dólares conseguidos por microtransacciones en títulos como Lord Mobile o Saint Seiya.

Asimismo, el reporte indica un crecimiento fuerte en la descarga de juegos de acción, de rompecabezas y para niños.

