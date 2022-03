La publicación se ha vuelto viral en toda la región. | Fuente: Composición

Los sueños están hechos para cumplirse. Un joven chileno llamado Benjamín se volvió viral en redes sociales luego de vender más de 500 kilos de latas para poder comprarse su Nintendo Switch.

La historia sucedió en una comunidad de Santiago llamada Lo Prado. Para poder costear el costo de la consola, el joven se inició en el reciclaje, comenzando una aventura que duró 9 meses y, exactamente, 495.13 kilos de latas.

Tras vender el material, el joven pudo comprarse su Nintendo switch con una copia de The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

“Le tomó casi un año, pero lo logró y nos pareció tremendamente importante compartir su historia, porque refleja que el esfuerzo trae frutos. ¡Grande Benja!”, se lee la publicación de Instagram original.

¿Cuánto cuesta una Nintendo Switch?

En Perú, la consola Nintendo Switch modelo estándar esté entre 1500-1600 soles.

En Chile, el precio es de alrededor de 359 990 pesos en su versión de 32GB. The Legend of Zelda puede costar 50 000 pesos.

