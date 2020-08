Wira & Taksa: Against the Master of Gravity fue desarrollado principalmente por dos personas. | Fuente: 3S Design

El estudio peruano 3S Design anunció que su videojuego Wira & Taksa: Against the Master of Gravity ya tiene fecha de lanzamiento: 27 de agosto. Este título estará disponible para la plataforma PC, vía Steam, donde ya puedes descargar una demo gratuita.

Este videojuego ha sido desarrollado casi en su totalidad por dos personas: Gino Sassarini y Sergio Solano, quienes han invertido tres años en esta producción.

Wira & Taksa: Against the Master of Gravity combina los géneros de plataformas y rompecabezas, “a los cuales se les ha añadido de manera creativa el componente especial de mezclar las gravedades del universo”, indicó 3S Design en un comunicado.

“El juego maneja una vista bidimensional, pero, al estar construido íntegramente en tres dimensiones, se decidió explotar esta característica en ciertas partes del nivel, en donde literalmente el mundo gira 90 grados”, apuntó el estudio.

El videojuego está protagonizado por los dos personajes que le dan nombre: Wira, un guerrero fuerte, dotado de un martillo de hierro; y Taksa, el más veloz y dinámico del dúo. El objetivo del juego es liberar al pacífico planeta Nunh del hechizo del despiadado del ‘Maestro de la gravedad’.





