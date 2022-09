Dos nuevos videojuegos de Crash Bandicoot ya estarían siendo desarrollados por Activision Blizzard, según filtración. | Fuente: Activision Blizzard

Crash Bandicoot, el marsupial preferido de los fans de los videojuegos y sobre todo de la PlayStation original, estaría de regreso con dos nuevos títulos. Una nueva filtración menciona que la franquicia que ahora pertenece a Activision Blizzard contará con dos entregas que ya están siendo trabajadas por algunos de los estudios desarrolladores de la firma.

Según lo que señaló The Real Insider a través de su ahora desaparecida cuenta de Twitter, la saga plataformera creada por Naughty Dog volverá con dos nuevos proyectos tras la salida de Crash Bandicoot 4: It’s About Time en octubre de 2020.

Crash Bandicoot y sus dos nuevos proyectos

Lo que detalló el filtrador es que el primer nuevo videojuego de la franquicia que está siendo desarrollado sería Wumpa League, un título que llegará en exclusiva para dispositivos móviles iOS y Android. A diferencia de Crash Bandicoot: On the Run!, este proyecto no será un runner y se tratará más de una experiencia enfocada en los puzzles. Sin embargo, aún no hay información oficial al respecto.

El otro siguiente proyecto relacionado a la saga será un título más enfocado a la jugabilidad tradicional de los videojuegos principales, con una semejanza bastante marcada al antes mencionado Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Es probable que se trate de la quinta entrega numerada de la franquicia aunque el filtrador no ha mencionado más detalles sobre este juego.

Los encargados de los siguientes Crash Bandicoot

Debido a que falta una confirmación oficial por parte de Activision Blizzard, compañía que actualmente posee los derechos de la franquicia, para saber si esta filtración es correcta, es posible que se revelen más detalles en algún próximo evento de la industria de videojuegos. Además, ahora que los antiguos estudios que trabajaron en entregas pasadas de Crash Bandicoot como Toys for Bob y Vicarious Visions fueron disueltos y sus desarrolladores fueron trasladados a otras áreas de la firma, es difícil predecir quiénes son los responsables directos de estos títulos.

Por ahora, las últimas entregas de la franquicia son N.Sane Trilogy, el remake de la trilogía original, Crash Team Racing: Nitro Fueled, remake del título de carreras de PS1 y Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Puedes hallar todos estos títulos en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC.

