Diablo IV: el balance, el endgame y los motivos por lo que debes probar este videojuego

Blizzard está listo para lanzar uno de sus proyectos más ambiciosos de los últimos años: Diablo IV.

10 años después de la tercera entrega, el nuevo juego llega con múltiples cambios, los cuales, nos cuentan Adam Jackson, Lead Class Designer, y Dorottya Kollo, Lead UI Designer, en una entrevista grupal en las oficinas de Activision Blizzard en Brasil, esperan ser bien recibidos por la enorme comunidad fanática de esta franquicia.





¿Qué tienen que decir sobre el lanzamiento de Diablo IV?

Balance

Diablo IV llega con cinco clases base, pero con decenas de combinaciones de armaduras, armas y habilidades, los cuales son potenciados por múltiples factores RPG. ¿Cómo logró el equipo desarrollador tener un balance de todo este contenido?

“Hay un montón de modificaciones para todo, así que todo el juego está muy interconectado. Tienes habilidades, tienes mejoras para las habilidades, tienes objetos y los objetos pueden interactuar con las habilidades. Tenemos los pases clave en la parte inferior del árbol de habilidades. Más adelante en el juego, (tienes) el Parangón y todos estos otros sistemas. Y eso supone un gran reto para nosotros. Por suerte, ya tenemos experiencia en este tipo de juegos, y contamos con gente que sabe cómo equilibrar todas estas cosas”, refiere Jackson. “Uno de nuestros pilares más comunes en los juegos es la idea de que todas las clases deben tener un poder relativamente igual. Al final del día, cuando nos fijamos en una clase y otra, deberían estar más o menos en el mismo hemisferio de poder”.

Esto, añade, pasa igual dentro de las diferentes construcciones propias dentro de las mismas clases. “Eso sí, por supuesto, algunos serán particularmente buenos en situaciones diferentes. No queremos que todo tenga la misma fuerza en todo momento”.

“Creo que mucha gente puede jugar con builds que parecen similares, pero acaban teniendo matices diferentes”, añaden.

No quieren problemas técnicos graves

Dentro del lanzamiento del juego, y como puedes leer en nuestra reseña, se presentan diferentes dificultades, incluyendo los de rendimiento en diferentes PC.

“Por el lado del desarrollo, estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que va a ser un lanzamiento sin problemas. Diablo IV lleva muchos años en desarrollo, la experiencia con el ratón, el teclado y el mando es muy larga”, refiere el líder de desarrollo de Clases.

“Creo que es muy importante para nosotros que constantemente probamos cosas. Cuando lancemos el juego, probablemente vamos a recibir un montón de comentarios de los jugadores, al igual que durante la beta, y es algo en lo que trabajamos constantemente”, añade Dorottya. ”Y nuestro objetivo es asegurarnos de que trabajamos en ello y hacemos feliz a la gente, y de que escuchamos”.

Aquí también viene a participar el hecho de que Diablo IV es, de manera mucho más considerable, un juego de mundo abierto. Y la condición es que estés conectado a internet en todo el tiempo.

“Una de las premisas para crear Diablo IV en primer lugar fue que queríamos volver a nuestras raíces más oscuras, que tuviera un mayor nivel de inmersión, y una de las formas en que queríamos hacerlo era tener un lugar donde pudieras ir y explorar el santuario y pasear por él e ir a diferentes lugares y verlo a tu manera, que no todo esté exactamente donde te decimos que vayas”, menciona Jackson.

“Queríamos que la experiencia de este juego fuera única con respecto a todo lo que ha pasado antes en esta franquicia. Y por ello, estamos preocupados por los servidores online a tiempo completo y con largas colas. Por eso hicimos nuestra segunda beta abierta, para intentar prepararnos mejor para eso. También es una de esas cosas que nunca se sabe hasta el día de lanzamiento si va a ser perfecto, pero confiamos en que salga bien”, extrae.

Cómo evitar el retraso

Diablo IV está saliendo al mercado en la fecha planteada inicialmente. ¿Cómo se logró este hito sin retrasos o incluso crunch en sus trabajadores?

“Es en parte la razón por la que hemos estado desarrollando este juego durante mucho tiempo. Realmente nos tomamos nuestro tiempo para hacer las cosas bien, para hacer sistemas y otras cosas que se integran desde el principio. Las betas son también para tener más tiempo para refinir y poder definir las cosas. Vamos a aprender mucho más casi de inmediato cuando tengamos datos de millones de personas llegando a nosotros, pero esa siempre ha sido nuestra estrategia: nos tomamos nuestro tiempo y refinamos las cosas mucho antes de enviarlas”, responde Adam.

“El equipo es extremadamente cuidadoso. Se preocupa por la salud y el bienestar de los trabajadores para evitar el crunch”, añade la líder de interfaz.

Para nuevos y antiguos jugadores

Aunque Diablo III no haya sido del gusto de todo los jugadores, pero sí de la mayoría, es Diablo II el referente de toda la saga. Con un juego tan espectacular, ¿cómo puedes lanzar un nuevo título que pueda contentar a los fanáticos de una entrega clásica?

“Diablo IV es para los jugadores veteranos. Habrá algo nuevo para divertirnos cuando abramos el juego y digamos ‘wow, esto es nuevo’. Nunca había visto esto en un juego de Diablo…, y los recién llegados se sentirán bienvenidos al juego y no asustados (aunque sí de Lilith”, añade Dorottya. “También queríamos asegurarnos de que la gente que nunca ha jugado a Diablo también se sienta cómoda cogiendo el juego. Hicimos algunas pruebas con usuarios y pedimos específicamente a ciertos jugadores que nunca habían jugado a Diablo para ver cómo se sentían. Recibimos comentarios muy positivos al respecto”.

Para los desarrolladores, hubo un gran trabajo en facilitar el aprendizaje a los jugadores como en la introducción y el árbol de habilidades, pero también en dar a los jugadores más experimentados una progresión enriquecedora. Y el extra siempre será jugar entre amigos.

“A diferencia de Diablo III, hemos implementado el crossplay. Creamos un único sistema y una única interfaz que se adaptara tanto a PC como a consola”, añade Jackson. “Al principio hubo que trabajar un poco sobre cómo hacerlo, pero creo que ha sido muy gratificante y mucha gente está entusiasmada con ello y creo que es mucho más claro: la experiencia de usuario es mucho más sencilla y estoy muy contento con el resultado”.





Expansiones y contenido pagado

El lanzamiento de Diablo IV es solo el comienzo. Más allá de la historia principal, este tipo de títulos se preparan para expansiones y temporadas, propio de un juego como servicio.

“Las actualizaciones de contenido son como de la vieja escuela. Nuestro ciclo de posjuegos consiste en temporadas y expansiones, y estamos pensando en una especie de mezcla de ambas, con temporadas en las que lanzaremos contenidos bastante carnosos, yo diría que con pequeños avances en la historia y otras actualizaciones del sistema que tenemos previsto hacer como actualizaciones de equilibrio y de todo el juego”, refieren.

Pero, por otro lado, son conscientes de que cualquier pago extra futuro podría romper el balance del juego y convertirlo en los detestables pay-to-win, donde quien pague tendrá necesariamente más poder que el resto de jugadores (algo parecido a lo que sucedió con Diablo Immortal).

Ante ello, los desarrolladores han impulsado medidas para evitar este proceso. “En el juego algunas cosas son negociables y otras no. Queríamos que los jugadores tuvieran la emoción y la libertad de comerciar con sus amigos y entre ellos, pero tampoco queremos que todo el juego sea necesariamente comerciable. No queremos que simplemente compres tu personaje, pero también queremos que los jugadores disfruten de las ventajas de poder comerciar con cosas valiosas y vamos a vigilar ese equilibrio”, añaden. “Solo quiero enfatizar en que no deberás pagar por poder”.

¿Por qué jugar Diablo IV?

Así lo resumen tanto Jackson como Kollo:

"Vas a vivir una aventura en el mundo del santuario realmente refinada y está muy bien hecha.

Una historia de primera que se desarrolla de una forma increíble, en la que tu personaje se ve envuelto en este mundo y exploras este lugar tan oscuro, espeluznante y asombroso que es Santuario, y en el que van a pasar cosas. Y va a ser increíble.

Y la segunda razón es debido a los sistemas y el diseño y las clases y el combate y todo lo del juego en sí es realmente de primera clase.

Una buena y sólida base de juego que te deleitará durante muchas, muchas horas, y eso es realmente lo que me entusiasma de Diablo. Y nunca sabes lo que te vas a encontrar".

Diablo IV sale a la venta este 6 de junio para multiplataformas.