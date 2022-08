Doom 64, una de las entregas más desconocidas pero aclamadas de la saga, está disponible gratis en Epic Games Store por tiempo limitado. | Fuente: id Software

Doom 64, la tercera entrega según el orden cronológico de la franquicia creada por John Carmack y John Romero, está disponible para ser descargada gratis en su versión para computadoras. Los usuarios interesados tendrán la posibilidad de reclamar este videojuego y añadirlo a su colección para siempre sin costo alguno.

Una copia digital del título, considerado como uno de los más desconocidos pero aclamados de la saga, podrá ser tuya con tan solo reclamarla antes del 25 de agosto, fecha en la que terminará esta oferta. Si nunca tuviste la oportunidad de jugar este videojuego durante su lanzamiento original allá por 1997 para la Nintendo 64, ahora podrás hacerlo con su port para computadoras.

¿Cómo consigo Doom 64 gratis?

Si deseas obtener este título sin costo adicional, solo debes tener una cuenta de Epic Games Store, la tienda digital de los creadores de Fortnite. Si la tienes, ingresa al siguiente enlace que te enviará a la página oficial de Doom 64 en esta plataforma. A continuación, da click en el botón Obtener que se encuentra en la parte derecha de la ventana.

Al hacer esto, la página cambiará y te mostrará tu orden de compra. No te preocupes, dado que el videojuego se encuentra gratis por tiempo limitado, la tienda no te cobrará absolutamente nada. Finalmente, presiona “Realizar Pedido” para añadir Doom 64 a tu colección para siempre, incluso si no lo descargas en ese momento.

Epic Games tiene otro juego gratuito

Además de Doom 64, la tienda digital de Epic Games cuenta con otro título gratuito y es Rumbleverse - Paquete de contenido Boxeador. Este nuevo battle royale desarrollado por Iron Galaxy y publicado por los creadores de Fortnite es gratuito, pero el bundle que la plataforma ofrece por ahora te brindará acceso a elementos cosméticos para el videojuego sin costo adicional.

El set “boxeador bombástico” de Rumbleverse contiene los siguientes objetos:

Casco de boxeo

Guantes de boxeo

Top deportivo de boxeo

Shorts de boxeo

Botas de boxeo

Un fondo y un borde exclusivos para la tarjeta de título

Un potenciador de fama de 120 minutos de juego

Doom 64 y Rumbleverse - Paquete de contenido Boxeador estarán disponibles gratis en Epic Games Store hasta el 25 de agosto.

