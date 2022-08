Un mod para retirar las banderas del Orgullo LGBTIQ+ de Marvel's Spider-Man en PC ha generado polémica. | Fuente: Insomniac Games/Sony

Marvel’s Spider-Man finalmente está disponible en PC y si bien la llegada del título desarrollado por Insomniac Games y publicado por Sony Interactive Entertainment fue bien recibida por la comunidad de modders, uno en específico fue objeto de polémica. Este proyecto identificado como “Non-Newtonian New York” causó controversia dado que elimina todas las bañeras del Orgullo LGBTQ+ presentes en el videojuego para reemplazarlas con las de Estados Unidos.

La modificación fue publicada en Nexus Mods y ModDB, populares webs que alojan y distribuyen estos proyectos, pero terminó siendo retirada a las pocas horas por las administraciones de los sitios al ser catalogada como homofóbica y la cuenta de su creador fue eliminada. Tras esto, las páginas emitieron comunicados sobre lo ocurrido y señalaron que no apoyan este tipo de contenido.

Así funcionaba el mod “Non-Newtonian New York” de Marvel's Spider-Man en PC. | Fuente: Nexus Mods

La polémica de un mod de Marvel’s Spider-Man

La llegada de Marvel’s Spider-Man a Steam y Epic Games Store también trajo consigo una enorme cantidad de mods como, por ejemplo, la posibilidad de jugar como Stan Lee en lugar del trepamuros. Sin embargo, la publicación de esta modificación creó polémica debido a su efecto en uno de los elementos del videojuego: las banderas del Orgullo LGBTIQ+ repartidas por Nueva York desaparecen y se cambian por las de EE.UU.

Tras tomar acciones en su contra, ambas páginas expresaron su rechazo ante el creador de este mod, quien cambió de cuenta para poder publicar su proyecto. Los dos usuarios del modder fueron eliminados ya que su intención claramente era la de molestar y provocar controversia. De este modo, los sitios expresaron su apoyo a la inclusión y diversidad, mencionando que todo contenido que vaya en contra de estas será retirado.

“Si consideramos que alguien está subiendo un mod en nuestro sitio con la intención de estar deliberadamente en contra de la inclusión y/o la diversidad, entonces tomaremos medidas contra él. Lo mismo ocurre con las personas que intentan trollear a otros usuarios con mods para provocar un escándalo. No somos la autoridad que define si los usuarios pueden y no pueden hacer mods. Que eliminemos un mod sólo significa que no se puede encontrar en Nexus Mods, ni más ni menos (…). Como empresa privada, tenemos derecho a elegir qué contenido queremos o no queremos alojar en nuestra plataforma. Respeta este derecho del mismo modo que quieres que se respeten tus derechos”, escribió la página en su comunicado.

Este es el comunicado publicado por Nexus Mods sobre el retiro del mod de Marvel's Spider-Man para PC. | Fuente: Nexus Mods

Nexus Mods no dará marcha atrás

La página Nexus Mods fue mucho más tajante con su respuesta al mencionar que las reglas sobre este tipo de contenido en su plataforma no están abiertas a discusión y que, de encontrar alguno en sus servidores, le darán de baja de inmediato. Además, invitó a todas las personas que no estén de acuerdo con su decisión a eliminar sus cuentas y dejar de usar sus servicios.

“Si esta política te molesta, si hemos roto algún código moral de conducta como empresa que no puedes aceptar, entonces por favor, borra tu cuenta (opción inferior) y sigue adelante, como haremos nosotros”, sentenció la página.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.