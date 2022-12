Con el paso de los años, DotA fue sumando nuevos héroes, objetos y mecánicas. | Fuente: Devianart

Hace 20 años, un mapa personalizado dentro de un juego comenzó un legado que sigue hasta ahora.

El 27 de diciembre de 2002, el primer mapa de DotA estuvo disponible para el público dentro de WarCraft III.

Con el nombre DotA beta 2, el mapa fue publicado por Eul, el pseudónimo de uno de los desarrolladores.

Eul presente en The International 2012. | Fuente: Valve

DotA no fue necesariamente la primera encarnación de un MOBA, ya que Aeon of Strife, un mapa de StarCraft que incorporó varios aspectos que vimos luego en DotA, como las oleadas de unidades no controladas por usuarios y los héroes.

De DotA a Dota 2

Sin embargo, el motor de WarCraft III permitió mecánicas más complejas en los mapas personalizados, las cuales fueron aprovechadas por distintos desarrolladores.

Para 2003, DotA ya estaba disponible en una versión fuera de la beta.

Distintas versiones del mapa siguieron, con bastantes cambios y desarrolladores, por lo que una versión era la "oficial", aquella que los jugadores conocieron como DotA All Stars.

DotA inspiró juegos MOBA independientes de WarCraft III como Heroes of Newerth y League of Legends.

IceFrog fue el desarrollador que se quedó a cargo de DotA y quien eventualmente fue contratado por Valve para trabajar en Dota 2, un título con una gran base de jugadores y una gran escena de esports que se mantiene vigente desde su beta en 2011 y lanzamiento oficial en 2013.