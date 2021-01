Overwatch League anuncia el inicio de su temporada 2021. | Fuente: Unsplash

Overwatch League arranca con todo este año. Hoy, Blizzard anunció que su más grande liga de esport comenzará en abril. También será la primera temporada en la que la liga inicio con las partidas remotas.

"Para aprovechar al máximo lo que se aprendió la temporada pasada, hemos realizado varios cambios que mejorarán la calidad de la competencia y la experiencia de los fanáticos para la próxima temporada", dice Blizzard.

Nuevas divisiones

Blizzard informa que la liga de 20 equipos se partirá en dos divisiones, una compuesta por equipos de China y Corea, la otra de América del Norte y Europa, además jugarán contra otros equipos de su región durante la temporada regular.

De esta manera, los mejores equipos de cada división clasifica para cuatro torneos importantes que se dará a lo largo de la temporada.

Torneos

Los torneos mensuales fueron la sensación en la temporada de 2020, por lo que OWL decidió hacer de los torneos un parte importante para 2021. Cuatro "torneos independientes" servirán como climax durante la temporada.

Si bien Blizzard ha estado implementado el soporte para los eventos virtuales, no descarta el regreso de partidas presenciales en el futuro.

"Si bien no podemos predecir el futuro, esperamos dar la bienvenida a los fanáticos a los eventos en vivo si las condiciones de salud y seguridad mejoran en 2021, pero eso podría no suceder, y podría no ser en todos los lugares donde compiten los equipos. Nuestra principal prioridad sigue siendo mantener seguros a nuestros jugadores, aficionados y personal".

