E3 2023 se ha quedado sin Ubisoft, Sega y Tencent tras haber perdido la participación de Nintendo y Microsoft/Xbox. | Fuente: ESA

El E3 2023 prometía ser el retorno triunfal de la importante feria de la industria de los videojuegos tras una edición cancelada y otra que pasó con más pena que gloria. No obstante, el panorama del evento ha ido cambiando a lo largo de las últimas semanas con la confirmación de que varias de las compañías que supuestamente iban a participar han decidido no asistir este año.

Ubisoft, Sega y Tencent se unieron a Nintendo, Microsoft/Xbox y Bethesda al anunciar oficialmente que no formarán parte del evento este año. El E3 2023, que será organizado en esta edición por la Entertainment Software Association y ReedPop, ha perdido a varios de sus nombres más importantes y hasta ya han comenzado a surgir rumores que apuntan a una supuesta cancelación total de la convención.

Tres grandes empresas están fuera del E3 2023

El pasado 27 de marzo, el portal VGC habló con un representante de Ubisoft, quien terminó revelando que la compañía decidió bajarse del barco del E3 2023. “E3 ha sido escenario de momentos inolvidables para la industria, a través de los años. Aunque al comienzo pretendíamos tener una presencia oficial en E3, hemos tomado la subsecuente decisión de ir en una dirección diferente, y vamos a organizar el evento Ubisoft Forward Live el 12 de junio en Los Ángeles. Estamos ansiosos de compartir detalles adicionales con nuestros jugadores pronto", dijo el portavoz.

En lo que respecta a Sega, el portal IGN decidió ponerse en contacto con un representante de la desarrolladora de Sonic para obtener una declaración sobre su salida del evento. “Después de una cuidadosa consideración, hemos decidido no participar en E3 2023 como expositores. Esperamos compartir más información sobre proyectos anunciados y no anunciados en el futuro”, señala el comunicado.

La web también indicó que Level Infinite, la división editora de videojuegos de Tencent, ha cancelado su aparición en la feria. La compañía china detrás de algunos de los mayores éxitos de los títulos para móviles no sería la última de las empresas que han decidido dar un paso al costado con respecto al E3 2023 ya que IGN afirma que otras editoras solo se estarían tomando su tiempo para confirmar que no asistirán.

El E3 2023 corre el riesgo de ser cancelado

Debido a la pérdida de algunos de sus nombres más importantes y al hecho de que los tres grandes fabricantes de consolas de videojuegos ya están fuera del evento, la situación del E3 2023 es bastante desalentadora. De hecho, una fuente con cierto prestigio dentro de la industria ya estaría contemplando la cancelación de la feria como el peor de los escenarios.

Andy Robinson, periodista del portal VGC, comentó a través de su cuenta de Twitter que “no ha escuchado cosas buenas” sobre el E3 2023. “A menudo es difícil separar los hechos de las conjeturas sobre el E3, pero, como era de esperar, no he escuchado cosas buenas. No me sorprendería en lo absoluto si se cancela esta semana, pero espero que no sea así. Lo siento mucho por los que están detrás e hicieron todo lo que se les pidió”, dijo el periodista.

Hollie Bennett de Frontier Developments respondió a la publicación original de Robinson y lamentó que el evento se encuentre en tan mal estado ya que los boletos para asistir están en su precio más bajo. “Me sentía súper positivo al respecto. Espero que siga adelante, pero ahora mismo hay demasiado ruido como para tener confianza”, finalizó.

