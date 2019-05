La última entrega de la franquicia fue "Just Cause 4" (2018) | Fuente: Square Enix

Rico Rodríguez, el protagonista de la saga de juegos Just Cause, llegará a las pantallas grandes. El estudio alemán Constantin Film ha adquirido los derechos de la franquicia de Avalanche Studios y Square Enix y creará una adaptación cinematográfica de los videojuegos.

De acuerdo con Deadline, esta próxima película tendrá como guionista a Derek Kolstad, escritor y creador de la exitosa saga John Wick -cuya tercera parte se estrenó mundialmente hace poco- y producida por Prime Universe Films, al mando de Adriuan Askarieh.

La información asegura que la película empezará su producción con prioridad este 2020. No se tienen mayores detalles al respecto.

Just Cause es una serie de videojuegos que nació en 2006. El protagonista, Rico Rodríguez, es un agente secreto que debe detener las acciones del mercenario grupo The Black Hand.

¿Qué opinas?

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics, tecnología, redes sociales y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify.