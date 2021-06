No se sabe hasta el momento si los hackers piden un rescate por toda la información. | Fuente: EA Sports

Electronic Arts ha sido víctima de un hackeo masivo que ha comprometido código fuente del videojuego FIFA 21 y Battlefield 2042.

La noticia ha sido confirmada al medio Motherboard y señala que los hackers lograron acceder a los servidores de Electronic Arts, consiguiendo el acceso a 750 GB de archivos.

"Estamos investigando un incidente reciente de intrusión a nuestra red en donde se robaron una cantidad limitada de código fuente de juegos herramientas relacionadas", aseguró la compañía.

Electronic Arts, eso sí, recalcó instantáneamente que la información de los jugadores no ha sido comprometida. "No se accedió a los datos de los jugadores y no tenemos motivos para creer que exista algún riesgo para la privacidad de los jugadores. Tras el incidente hicimos mejoras de seguridad y no esperamos un impacto en nuestros juegos o nuestro negocio. Estamos trabajando activamente con funcionarios para hacer cumplir la ley y con otros expertos como parte de la investigación criminal en curso".

¿Qué robaron los hackers a Electronic Arts?

Dentro de lo robado se encuentra el código fuente de videojuegos como FIFA 21 y The Sims.

Asimismo, se ha robado parte de las herramientas de desarrollo del motor gráfico Frostbite 2, el cual está siendo implementado en Battlefield 2042.

A inicios de año, CD Projekt Red también fue víctima de un ciberataque en el que se comprometió código fuente de The Witcher y Cyberpunk 2077. No se conoce algún vínculo entre estos sucesos.

