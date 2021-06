Los juegos están siendo retirados para que el staff pueda centrarse en nuevos títulos. | Fuente: EA

Electronic Arts ha anunciado que una gran cantidad de versiones de Need for Speed serán retirados de las tiendas digitales de las consolas este 31 de mayo por la noche.

La noticia fue compartida en el foro de Reddit del videojuego, en la cual se ha señalado que las entregas más antiguas van a desaparecer de las consolas de la generación pasada.

Los juegos de Need for Speed afectados por esta decisión son los siguientes:

Need for Speed: Carbon (2006)

Need for Speed: Undercover (2008)

Need for Speed: Shift (2009)

Shift 2: Unleashed (2011)

Need for Speed: The Run (2011)

Adiós al multijugador

Los juegos ahora no podrán comprarse de manera digital, pero sí podrán ser jugados de manera online. A partir del 1 de septiembre, los modos en línea ya no estarán disponibles y sólo se podrá jugar offline.

"La decisión de retirar juegos nunca es fácil, pero ahora estamos enfocándonos en el futuro de Need for Speed", aseguran. Asimismo, señalan que aún existen juegos de la saga con gran apoyo como:

Need for Speed Most Wanted (2012)

Need for Speed Rivals (2013)

Need for Speed (2015)

Need for Speed Payback (2017)

Need for Speed Heat (2019)

Need for Speed Hot Pursuit Remastered (2020)

"Esperamos que hayas obtenido muchas victorias, derrapes satisfactorios, momentos de rivalidad amistosa y horas de alegría en los últimos años con estos juegos", finaliza el comunicado.

