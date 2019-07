La consola tiene un valor aproximado de 300 euros. | Fuente: Sony

Durante este fin de semana, la web del centro comercial Alcampo de Sevilla del Este, España, puso en “oferta” una consola PlayStation 4 a un solo céntimo de euro, cuando su valor es de aproximadamente de 300. Esto ha ocasionado un problema que llegará próximamente al plano legal.

Según reporta el medio ABC de Sevilla, decenas de compradores vieron el anuncio en el portal y pagaron hasta por 20 unidades por personas (0.20 €). La transacción se llevó a cabo sin contratiempos y recibieron su boleta en sus correos.

Transcurridas las horas del domingo, los miembros digitales de la tienda se dieron cuenta de este error y terminaron la promoción. Al pasar de los minutos, se envió un correo a todos los compradores informando que “no disponen de los productos en stock”.

La promoción se viralizó en redes, por lo que no solo sevillanos la aprovecharon. Javier, residente en Valencia, compró 20 unidades PS4 y reclamó por el suceso: “A mí ni me han devuelto el dinero. Es muy poco dinero, pero si dicen que no hay stock ¿por qué me retienen los 20 céntimos?”

En total, son 60 personas las que aprovecharon este error y que se encuentran planeando acciones legales contra la empresa. Muchos de ellos llegaron a la tienda física el día lunes para recoger sus consolas, pero se llevaron una negativa de Alcampo y “las disculpas”.

Para finalizar, la web del supermercado menciona que "Los precios de los productos indicados en pantalla están en euros e incluyen el IVA para Península y Baleares y cualquier otro impuesto que fuera de aplicación y son los que figuran, excepto por error tipográfico, en el descriptivo correspondiente a cada producto que aparece en el sitio web vigente en la fecha de realización del pedido". Este punto podría llegar a favorecer a la empresa.

Algo similar pasó en México con una promoción en Walmart. Aquí, un error de tipeo hizo que un televisor 4K de 55 pulgadas cueste 54 dólares de 546. Para fortuna de las personas, si pudieron comprarlo a ese precio.

