Eugenio Derbez se habría polifracturado el hombro por golpearse mientras jugaba un videojuego de realidad virtual con su hijo Vadhir. | Fuente: Eugenio Derbez/Instagram/Unsplash

Eugenio Derbez sufrió un terrible accidente que lo habría sometido a una compleja cirugía debido a que su hombro quedó polifracturado. Si bien su esposa Alessandra Rosaldo confirmó su delicada situación y el proceso quirúrgico, muchos se preguntaban qué sucedió para que el comediante y actor mexicano quedara en tal estado. Un nuevo reporte menciona que Derbez se habría golpeado mientras jugaba un videojuego de realidad virtual.

El periodista de espectáculos mexicano Gustavo Adolfo Infante fue quien compartió esta información en una transmisión en vivo que realizó a través de sus principales redes sociales el pasado 30 de agosto. Según lo que menciona, Derbez habría estado disfrutando de un videojuego usando un casco de realidad virtual junto a su hijo Vadhir cuando se registró el accidente.

Un accidente que involucra la realidad virtual

Si bien lo único que confirmó Rosaldo en su momento fue el estado de Eugenio Derbez, cuya vida no corre peligro aunque sus lesiones son delicadas, y su ingreso al cirujano, el periodista Javier Ceriani de Chisme No Like fue el primero en mencionar que el comediante se habría polifracturado el hombro. “No lo quiso decir su mujer, nadie del equipo de Eugenio Derbez, es confirmado que es el hombro, todo destruido. El tema es que el hombro tarda mucho en recuperarse”, dijo.

Tras esto, Infante se encargó de expandir la noticia señalando que Derbez presenta una decena de fracturas en el hombro y se las habría hecho mientras jugaba a un videojuego de realidad virtual con su hijo. “Estaba Eugenio Derbez en Atlanta, Georgia, jugando con uno de sus hijos, supongo que era Vadhir, jugando y con la realidad virtual se da un golpe y se destroza el hombro. Estaba Eugenio con su casco de realidad virtual”, señaló durante su transmisión en vivo.

“Quisieron arreglarle el hombro ahí a Derbez, pero resulta que el golpe era demasiado fuerte que tiene polifracturado el hombro. Tiene 10 u 11 fracturas. Se lo llevaron a Los Ángeles ayer (lunes 29) y hoy (martes 30), ahorita debe estar el gran Eugenio Derbez entrando a quirófano”, expresó el periodista.

Además, Infante se encargó de reiterar lo dicho por Rosaldo en su comunicado oficial, diciendo que las lesiones no comprometen la vida de Derbez pero “es una operación seria porque tienen que entrar a reconstruirle el hombro”.

Actualmente, Eugenio Derbez se encuentra recuperándose del proceso quirúrgico, tal como confirmó su esposa Alessandra Rosaldo. No obstante, el comediante deberá pasar "varias semanas en reposo y después someterse a terapias de rehabilitación".

Los peligros del VR

Si bien la realidad virtual es una tecnología que evoluciona con rapidez, la inmersión que genera un casco VR ha provocado una enorme cantidad de accidentes que no han hecho más que aumentar con el pasar del tiempo. Tal como mencionó la aseguradora Aviva a The Guardian a inicios de 2022, estos se han incrementado en un 68% con respecto al 2016.

En la sección r/VRtoER de Reddit, se pueden encontrar varios accidentes que involucran el uso de headsets de realidad virtual. Lo que demuestran estas peculiares situaciones es que si no cuentas con un espacio amplio o ideal para poder moverte mientras usas estos dispositivos puedes terminar tropezando y cayendo, rompiendo algún mueble o artefacto del hogar o hasta lastimando a otras personas a tu alrededor.

