Eugenio Derbez tuvo una "larga y complicada cirugía", pero ya se "está recuperando", asegura su esposa, Alessandra Rosaldo. | Fuente: Facebook / Eugenio Derbez

El actor mexicano Eugenio Derbez fue sometido a una "larga y complicada cirugía", luego de sufrir un accidente en el que se fracturó algunos huesos del hombro. En un nuevo comunicado emitido por su esposa, Alessandra Rosaldo, se detalla que el artista ya se "está recuperando".

"Ayer fue un día muy largo y de muchas emociones, pero gracias a sus incontables muestras de cariño, mensajes, buenos deseos, oraciones y a la luz que nos enviaron, la cirugía fue un éxito", agregó.

Aunque no dio detalles sobre el accidente, Rosaldo agradeció a las personas por las muestras de cariño y preocupación. "El amor que nos envían lo sentimos más cerca y fuerte que nunca y estamos infinitamente agradecidos", se lee en la nota.

Rosaldo también compartió una imagen en la que aparece sujetando la mano de Eugenio Derbez, quien deberá estar "varias semanas en reposo y después someterse a terapias de rehabilitación".

Mensajes de apoyo

Tras la publicación sobre el estado de salud de Eugenio Derbez, el actor recibió muchos mensajes de apoyo de artistas internacionales como Diego Boneta, Isabel Lascurain, Eva Ayllón y Regina Blandón, que trabajó junto al actor en la recordada serie La Familia Peluche. “Acá andamos pendientes y mandando todo el amor y buena vibra. Pronta recuperación”, se lee en el comentario.

Con más de cuarenta años de trayectoria en la pequeña y la gran pantalla, la carrera de Derbez se vio catapultada este año con el éxito del filme CODA, premiada con el Oscar a mejor película este año y en la que interpretó al profesor de música Bernardo Villalobos.

A pesar del alto en el camino que significará esta intervención quirúrgica, el actor ya ha grabado la película Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe, dirigida por Aitch Alberto, por lo que reaparecerá en cines este septiembre.



NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 16 OBI-WAN KENOBI o cómo jugar con la nostalgia para emocionar a los fans

¡Obi-Wan, eres mi única esperanza! Tras el final de temporada de la serie de Obi-Wan Kennobi, Lucia Barja y Michael Livia conversan sobre lo bueno, lo malo y lo mejorable en la serie protagonizada por Ewan McGregor, que incluye el regreso de Hayden Christensen como Anakin y su alter ego Darth Vader. ¿Qué significó este estreno para el futuro del universo Star Wars? Aquí te dejamos las pistas.