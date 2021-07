FIFA 22: la versión de PC estará “incompleta” y no habrá actualización gratuita a PS5 o Xbox Series X|S

La edición Ultimate será la única con actualización gratuita entre la generación de consolas. | Fuente: EA Sports

FIFA 22 es oficial y espera llegar a multiplataformas el próximo 1 de octubre. Sin embargo, si eres un jugador que piensa renovar consola o jugar en PC, es mejor que conozcas bien cada una de las versiones disponibles en el mercado.

De acuerdo con la propia EA Sports, FIFA 22 está innovando este año con HyperMotion, una nueva tecnología que buscará aumentar el realismo en los movimientos de los jugadores.

Sin embargo, esta opción estará disponible solo para los jugadores de nuevas consolas como la PS5 o las Xbox Series X|S. Ni los jugadores de PS4, Xbox One, los cuales pueden entenderse por sus limitaciones gráficas, pero tampoco los de PC (que, por supuesto, no tiene una “PC 2”, pero que sí puede tener mejores especificaciones en procesador o tarjeta gráfica), podrán jugar con ella.



El problema de las versiones

FIFA 22 asimismo tendrá 3 versiones. La primera versión será exclusiva para la nueva generación, la PS5 y Xbox Series X|S, y costará 70 dólares.

La segunda versión estará destinada para la PS4 y Xbox One a 60 dólares y no podrá actualizarse gratuitamente a la PS5 o a la Xbox Series X|S. Sí podrás jugarlo en las nuevas consolas, pero no tendrás el HyperMotion ni mejoras gráficas.

Entonces, ¿qué versión comprar si tengo ahora una PS4, pero sé que luego tendré una PS5? Pues, la tercera versión: la Ultimate Edition. Por 90 dólares, la versión más cara será la única que te permitirá tener la actualización de generación con lo último de tecnología.

¿Y la Nintendo Switch? FIFA 22 llegará con una Legacy Edition que, en realidad, es solo una actualización de las plantillas de los equipos disponibles. Con esta será la cuarta vez consecutiva que la Switch recibirá este tipo de versión.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.