El FBI ya está colaborando con Uber para dar con el paradero del hacker que atacó a esta compañía y a Rockstar Games, además de filtrar GTA 6. | Fuente: Twitter (@Mars69lol)/Rockstar Games

GTA 6, el esperado videojuego de Rockstar Games, sufrió una filtración masiva que expuso material de una versión muy temprana de su desarrollo, producto de un ataque cibernético de un hacker a la compañía. El alcance de este suceso fue enorme y el drama está lejos de terminar: el FBI ya se ha involucrado en el caso y busca identificar al ciberdelincuente para atraparlo.

Tal como señala el portal Eurogamer, el Buró Federal de Investigación -uno de los organismos más importantes de Estados Unidos- ha iniciado la cacería de este hacker debido a que sería el mismo detrás del ataque que sufrió la firma tecnológica Uber unos días antes.

LAPSUS$ sería responsable del hackeo a Rockstar Games y Uber

Según lo que detalla Uber en su blog oficial, la investigación que han realizado junto a expertos en ciberseguridad señala que el perpetrador del ataque sería el líder de la organización LAPSUS$, un grupo de hackers que también habría atacado a otras grandes firmas de la industria tecnológica como Microsoft, Samsung y NVIDIA.

“Creemos que este atacante (o atacantes) están afiliados a un grupo de hackers llamado LAPSUS$, que ha estado cada vez más activo durante el último año. Este grupo generalmente usa técnicas similares para atacar a las empresas de tecnología, y solo en 2022 ha violado a Microsoft, Cisco, Samsung, NVIDIA y Okta, entre otros”, menciona Uber en su publicación.

Por otra parte, existe otra vía que vincula a este mismo hacker con el ataque a Uber. En GTA Forums, portal donde se habrían publicado por primera vez las imágenes y videos de la filtración, el usuario que los compartió también aseguró que él hackeó a Uber días atrás. El pasado lunes 19 de septiembre, un grupo expuso los antecedentes de dicho hacker, señalando que es un adolescente que vive actualmente en Reino Unido y que ya había atacado al servicio de transporte de este país.

Un caso que removió los cimientos de la industria

Uber mencionó que a raíz de este ataque, se puso en evidencia que el responsable sería el mismo detrás de la filtración de GTA 6 y el hackeo a Rockstar Games para incrementar su magnitud, resaltando que ya está coordinando con el FBI para dar con el paradero del hacker y hacerlo responder ante la justicia.

"También hubo informes durante el fin de semana de que este mismo actor violó al fabricante de videojuegos Rockstar Games. Estamos en estrecha coordinación con el FBI y el Departamento de Justicia de los EE.UU. en este asunto y continuaremos apoyando sus esfuerzos”, dijo la compañía.

Es importante destacar que, pese a que el desarrollo de GTA 6 es responsabilidad de Rockstar North, estudio de la compañía ubicado en Edimburgo, Escocia, la acción del hacker también compete a las autoridades estadounidenses ya que Social Club -plataforma social de la firma- cuenta con usuarios de todo el mundo.

Luego de que Rockstar confirmó el ataque a través de sus cuentas oficiales en redes sociales, Take-Two Interactive informó a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos que los datos personales de sus usuarios no estaban en riesgo. “Rockstar Games experimentó recientemente una intrusión en la red en la que un tercero no autorizado accedió ilegalmente y descargó información confidencial de sus sistemas, incluido el material de desarrollo inicial para el próximo Grand Theft Auto. Los servicios actuales de Rockstar Games no se ven afectados. Ya hemos tomado medidas para aislar y contener este incidente”.

A Message from Rockstar Games pic.twitter.com/T4Wztu8RW8 — Rockstar Games (@RockstarGames) September 19, 2022

