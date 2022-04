Herman Li es el guitarrista de Dragonforce, banda que aportó con la canción más difícil de la saga. | Fuente: Wikimedia

En la época donde los juegos musicales eran un éxito de ventas, Guitar Hero era el rey. Con las licencias de famosas bandas y sus canciones, logró cumplir el sueño de sus jugadores de ser todos unos rockstars y causó un antes y un después en cómo jugar gracias a sus guitarras y baterías digitales.

Ahora, una década después de su apogeo, se revelan detalles extras a esta franquicia como, por ejemplo, cuanto pagaba a las bandas para poder tener a sus famosas canciones en sus juegos.

Dragonforce y su difícil canción

Ante la mirada de los fans, "Through the Fire and the Flames" es una de las canciones más difíciles de la saga y en parte se debe a la gran habilidad del guitarrista de Dragonforce, Herman Li, con su instrumento.

Precisamente, es este artista quien ha confirmado cuánto le pagó Activision, desarrolladora del juego, a la banda para que dicha canción pueda salir en el título: 3 mil dólares.

“¿Cuántos millones de dólares obtuve? Bueno, te diré esto. En realidad, Guitar Hero solo pagó una tarifa única para usar la canción. Así que estoy pensando en un poco menos de $3,000. Tal vez incluso menos”, señaló en un video de TikTok. “No puedo recordarlo, pero dividámoslo entre los miembros de la banda, tienes que pagarle al manager, al sello discográfico, al contador... quienquiera que esté involucrado. En realidad, es apenas dinero. Ni siquiera recuerdo la cantidad que cobré en ese”.

Sin embargo, el propio Li se sincera y agradece la oportunidad porque, aunque ya contaban con muchos fans en ese entonces, salir en Guitar Hero les abrió la oportunidad a nuevos mercados mundiales.

“Lo que Guitar Hero hizo por nosotros y muchas otras bandas fue presentar el rock al mundo. En ese momento, la música de guitarra no era tan popular. Y dejar que la audiencia escuchara nuestra música y decidiera si les gustaba o no fue realmente especial, porque definitivamente no tocamos música que se ajuste a la radio”, mencionó.

“Gracias Guitar Hero por ayudar a los músicos, guitarristas de todo el mundo y jugadores a pasar un rato increíble”, recalcó.

