Hades pertenece al género rogue-like, en el que debes pasar el juego en un solo recorrido. | Fuente: Supergiant Games

‘Hades’ se convirtió en el primer videojuego en la historia en ganar un Premio Hugo, la estatuilla más importante en la industria de la ciencia ficción y fantasía desde hace sesenta años.

El juego, desarrollado por Supergiant Games, se impuso a otros títulos como Animal Crossing: New Horizons, Blaseball, Final Fantasy VII Remake, The Last of Us: Part II y Spiritfarer.

Solo por este año

El comité de los Premio Hugo, el DisCon III, señaló que el premio a Mejor Videojuego de Fantasía/Ciencia Ficción solo se incorporó para este año debido a que, en medio de la pandemia, las personas “pasaron mucho más tiempo jugando” de lo que habían esperado.

Pese a ello, el comité de estudio de los Premios Hugo está considerando la categoría de 'Mejor juego o experiencia interactiva' como una categoría potencialmente permanente, como el de Mejor Novela o Mejor Revista Profesional.

“Un juego se define como una obra en la que la elección, la interacción o la participación del jugador influyen significativamente en la narrativa, el juego, el significado o la experiencia. Una plataforma de juego importante significa que el juego está disponible en ordenadores personales como Windows, Mac o Linux (incluyendo, pero no limitándose a, a través de Steam, Epic, itch.io, navegador o descarga directa), iOS, Android, Switch, PlayStation y/o sistemas Xbox", señalaron.

Hades recibió elogios de la crítica, particularmente por su jugabilidad y narrativa. El juego fue incluido como Juego del año en varias publicaciones, incluida la lista de los 10 mejores juegos de 2020 de Time, y ganó varios galardones, incluido el de Mejor juego independiente en los Golden Joystick Awards 2020 y The Game Awards 2020.

Puedes jugarlo en PC, Xbox One y Series X|S, además de Nintendo Switch.

