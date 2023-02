El reporte señala que la serie live action de Hogwarts Legacy ya está en sus primeras fases de desarrollo. | Fuente: Avalanche Software/Portkey Games

Hogwarts Legacy, videojuego RPG de acción que se sitúa en el universo de Harry Potter, se convirtió rápidamente en un éxito mundial desde su lanzamiento oficial el pasado 10 de febrero. Sus grandes ventas y el hecho de que sea uno de los títulos de un solo jugador con mayor presencia en Twitch y otras plataformas de streaming habrían empujado a HBO Max a preparar una serie de esta obra.

Tal como reportó Giant Freakin Robot, un portal de noticias de entretenimiento que ya ha compartido exclusivas en el pasado, el servicio de Warner Bros. Discovery ya estaría trabajando en una serie live action de Hogwarts Legacy, la cual sería su siguiente gran producción exclusiva que añadiría a su catálogo tras el gran recibimiento que está experimentando la adaptación de The Last of Us.

Hogwarts Legacy tendrá una serie live action

Según lo que indica el informe, la serie live action de Hogwarts Legacy se encuentra en sus primeras fases de desarrollo. Por supuesto, el escenario de la adaptación será antes de las películas y libros de Harry Potter e incluso antes de los filmes de la saga Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, spin-off que ya servía como una precuela a la historia del “niño que vivió”.

De momento, Warner no ha emitido comentario alguno sobre el reporte, por lo que es pertinente tomarlo con pinzas hasta que la compañía la oficialice mediante un comunicado o un tráiler.

Sobre Hogwarts Legacy

Ambientado en el siglo XIX, Hogwarts Legacy lleva al jugador a interpretar a un estudiante del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería que posee una extraña habilidad para acceder a la magia ancestral. El título fue lanzado para PS5, Xbox Series X/S y PC el 10 de febrero y gozó de un éxito comercial inmediato. Las versiones para PS4 y Xbox One llegarán el 4 de abril y la de Nintendo Switch se lanzará el 25 de julio.

El videojuego se estrenó en medio de una gran controversia debido a las opiniones públicas de la autora de los libros de Harry Potter y creadora de la franquicia, J.K Rowling. El título fue objeto de un intento de boicot por parte de ciertos grupos debido a los comentarios de la británica sobre los derechos de la comunidad LGBTQ, los cuáles han sido calificados como “transfóbicos”. No obstante, incluso con toda esta polémica, Hogwarts Legacy ya es uno de los videojuegos más vendidos del año.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify.