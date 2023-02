Shinji Mikami, director del primer Resident Evil, Dino Crisis y The Evil Within, ha decidido abandonar Tango Gameworks, estudio que fundó. | Fuente: Composición

Shinji Mikami, aclamado desarrollador de videojuegos japonés al que se le atribuye la creación de la franquicia Resident Evil de Capcom, ha decidido dejar Tango Gameworks después de 13 años. Pese a haber sido su fundador y de haber diseñado uno de sus más grandes éxitos como es la serie The Evil Within, Mikami ha decidido dar un paso al costado y ya no integrará las filas del estudio que ahora forma parte de ZeniMax Media y, por consiguiente, de Microsoft.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Twitter, Bethesda -estudio principal de ZeniMax- compartió la información respecto al alejamiento de Mikami. "Podemos confirmar que Shinji Mikami ha decidido dejar Tango Gameworks en los próximos meses. Le agradecemos su trabajo como líder creativo y mentor de apoyo para los jóvenes desarrolladores en la franquicia The Evil Within, Ghostwire: Tokyo y, por supuesto, Hi-Fi Rush”, señala el comunicado.

"Le deseamos lo mejor a Mikami-san en el futuro y estamos emocionados por lo que les espera a los talentosos desarrolladores de Tango", concluyó el mensaje.

Tango Gameworks se queda sin su fundador

Tras la publicación del comunicado de Bethesda, no se ha explicado cuáles fueron los motivos por los que Mikami decidió partir del estudio, y el propio desarrollador aún no se ha pronunciado públicamente sobre por qué optó por dejar Tango Gameworks o en qué otros proyectos podría trabajar a continuación. No obstante, se sabe que el japonés no formó parte de los equipos que crearon los últimos títulos del estudio, Ghostwire Tokyo y Hi-Fi Rush, solo ejerciendo el rol de productor ejecutivo en ambos

Es un hecho que la partida de Mikami de su propio estudio marca el fin de una era para Tango Gameworks ya que, curiosamente, está atravesando por uno de sus mejores momentos gracias al éxito de Hi-Fi Rush tras el tibio recibimiento de Ghostwire Tokyo. Por ahora, solo resta esperar a que el creativo se pronuncie sobre su decisión a través de sus redes sociales pronto.

Sobre Shinji Mikami

Como bien mencionamos, Shinji Mikami es uno de los desarrolladores de videojuegos más reconocidos de Japón. El creativo inició su carrera profesional en Capcom allá por 1990 dirigiendo algunos de los mayores éxitos de la compañía en la era de la primera PlayStation como Resident Evil y Dino Crisis. Si bien se alejó de su saga, regresó en 2005 para dirigir Resident Evil 4.

En 2006, Mikami se separa de Capcom tras el cierre de su división Clover Studios y decide fundar PlatinumGames al fusionar Seeds, Inc, compañía que formó con ex compañeros que también trabajaron en Capcom como Hideki Kamiya y Atsushi Inaba, con Odd Inc. de Tatsuya Minami. En esta nueva empresa, Mikami dirigió Vanquish en 2010 y terminó por abandonar el estudio para perseguir un nuevo proyecto: Tango Gameworks.

La compañía de Mikami fue adquirida por ZeniMax Media -matriz de Bethesda e id Software- al poco tiempo de fundada y junto a su equipo, creó The Evil Within, un videojuego que recibió críticas favorables durante su lanzamiento en 2014.

