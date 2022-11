StarCraft II: Legacy of the Void llegó en 2015 y fue la tercera expansión de StarCraft II. Desde entonces, los fans de la franquicia solo recibieron una remasterización. | Fuente: Blizzard

Una reciente entrevista a Phil Spencer, CEO de Xbox, con motivo de los 25 años de Age of Empires ha llamado la atención debido a las respuestas sobre el posible futuro de otro histórico juego de estrategia en tiempo real: StarCraft.

Microsoft anunció a inicios de año la compra de Activision Blizzard por 68.7 mil millones de dólares, accediendo a un gran catálogo de franquicias, entre las que están Call of Duty, WarCraft, StarCraft, entre otros.

La compra pasa por entes reguladores y se espera que recién se concrete a mediados de 2023 sin mediar más problemas.

Sin embargo, Phil Spencer ha anticipado que StarCraft recibirá “cariño” cuando pueda empezar a trabajar directamente con Blizzard.

StarCraf y planes para el futuro con Blizzard

Consultado por Wired sobre si tiene planes para StarCraft, serie que no tiene un título de contenido nuevo desde StarCraft II: Legacy of the Void en 2015, Spencer aclaró que aún no puede poner manos en la obra.

“Lo primero que tengo que decir es que no puedo tomar ninguna decisión sobre lo que pasa en Blizzard, Activision o King. Así que esto solo se trata de hablar y pensar sobre la oportunidad, pero estás absolutamente en lo correcto. No solo StarCraft, también WarCraft, vienen a la mente cuando hablas del legado de los juegos de estrategia en tiempo real del que hablamos aquí, específicamente en el caso de Blizzard”, explicó.

El líder de Xbox reconoció la importancia de StarCraft en la historia de los videojuegos.

“No tengo planes concretos hoy día porque no puedo trabajar con los equipos… Pero StarCraft fue un momento seminal en el gaming, ¿cierto? Desde una perspectiva de los esports, los juegos de estrategia en tiempo real en consolas y tan solo por contar historias en el género”.

Según dio a entender, revivir StarCraft y otras franquicias será importante para él.

“Estoy emocionado por sentarme con los equipos en Activision, Blizzard y King para hablar sobre el catálogo y las oportunidades que podríamos tener. Así que esquivaré la pregunta solo diciendo que es algo en lo que no puedo trabajar activamente por el momento. Pero el hecho de poder pensar lo que puede pasar con esas franquicias me emociona mucho, como alguien que pasó horas jugando esos juegos”.