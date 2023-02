Moon Studios, estudio detrás de Ori and the Will of Wisps, contrató a un joven desarrollador de 20 años por su trabajo en un proyecto de Dreams. | Fuente: Composición

Un joven diseñador de videojuegos que desarrolló su propio proyecto en Dreams, la herramienta de Media Molecule que “permite crear tus propios sueños, tanto si son juegos, imágenes, películas, música o cualquier cosa intermedia o más allá”, fue contratado por uno de los estudios independientes más aclamados de los últimos años luego de ver el resultado final.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Thomas Mahler, director creativo de Moon Studios, reveló que el equipo le ofreció al joven responsable de Trip’s Voyage formar parte de sus filas y éste aceptó. Este proyecto creado en su totalidad por el diseñador de 20 años es un videojuego de plataformas en 3D que se inspira en clásicos como Super Mario 64 y Banjo-Kazooie.

Trip’s Voyage tomó dos años de trabajo para alcanzar su actualización final y tuvo tan buena aceptación por parte de los usuarios de Dreams debido a su gran pulido y excelente diseño que no tardó en llamar la atención de Mahler y Moon Studios, responsables del aclamado Ori and the Blind Forest.

Since people were wondering, here's the project:https://t.co/rtKMRidgbx



Pretty damn impressive to see something like that being created in Dreams.



Welcome to Moon, @Eupholace! — thomasmahler (@thomasmahler) February 7, 2023

El fruto de un trabajo bien hecho

"Hemos entrevistado a un joven diseñador que hasta ahora solo ha trabajado en Dreams. Es increíble que ahora la gente pueda aprender a desarrollar un videojuego simplemente jugando. Me hubiera encantado tener estas herramientas a mi disposición cuando estaba empezando. Ahora el trato está hecho. Hemos decidido oficialmente contratar a este desarrollador. Tiene 20 años, trabajó 2 años en un proyecto de Dreams y pronto será Diseñador de Niveles en Moon Studios. Gracias a Media Molecule -creadores de Dreams- por hacer mucho más fácil que los jóvenes se vuelvan desarrolladores", dijo Mahler en su publicación de Twitter.

Luego de hacerse pública la contratación, el portal Games Radar se acercó a Mahler para profundizar en la decisión tomada por su estudio. Si bien aseguró haber sido el primer sorprendido por todo este asunto, reconoció que sacar adelante un proyecto de la magnitud de Trip’s Voyage en tan solo dos años es prueba suficiente de talento y dedicación.

"Me da igual que motor o herramienta utilizaste, si has llevado a cabo un proyecto como este es que hay mucho talento detrás. Primero que nada vi el nivel de detalle que había. Siempre estoy buscando gente que entienda el desarrollo de videojuegos y no solo una cosa específica. Así no tienes solo maestros de una cosa específica, si no un equipo que entiende el desarrollo de videojuegos a un nivel mucho más profundo o que ha hecho un juego indie por su cuenta. Él ha visto todas esas cosas que hacen que un juego genere buenas sensaciones. Los controles estaban bien. También habló de forma muy inteligente de las fuentes de inspiración y cómo lo hizo para llegar a ese nivel", mencionó Mahler en la entrevista.

Moon Studios ha sumado a un nuevo talento

Además de estas declaraciones, Mahler también alabó a su nuevo empleado ya que, según lo que menciona, el diseño de niveles es una de las áreas más complejas del desarrollo de videojuegos. “Es una forma de arte perdida (...) es muy difícil encontrar buenos diseñadores de niveles. Mira los mundos abiertos de hoy en día y no verás que ya no se aprende a diseñar niveles de esta forma", dijo el director creativo.

Anteriormente, Moon Studios aseguró estar desarrollando un nuevo proyecto con fuertes inspiraciones en The Legend of Zelda tras haber finalizado el largo proceso creativo de Ori and the Will of the Wisps, secuela de su primer título. Por ello, es probable que sumar al joven detrás de Trip’s Voyage supuso un movimiento clave para sacar este nuevo videojuego adelante.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify.